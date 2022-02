Trei cartiere pentru tineri se dezvoltă în comuna Dragomirești

1 0

De când a fost ales în fruntea administrației publice locale, primarul Dragoș Vlădulescu s-a preocupat să dezvolte Comuna Dragomirești, să asigure rețele de utilități publice și un grad cât mai mare de confort. Au fost modernizate drumurile, s-au construit și extins rețele de apă și alimentare cu energie electrică. O inițiativă deosebită a vizat asigurarea de facilități pentru ca tinerii să rămână în comună. Primarul Dragoș Vlădulescu n-a ezitat să aplice legea în favoarea acestora , le-a oferit loturi de casă și răspunsul a fost pe măsură. În Dragomirești a apărut mai întâi Cartierul Tineretului (zona Tâmpa). O zonă foarte frumoasă, unde Primăria Dragomirești a construit o sală de sport, o grădiniță și urmează alte proiecte. Anula cesta vor fi asfaltate străzile din cartierele destinate tinerilor din Ungureni și Râncaciov.

“Mulți tineri au lucrat și lucrează în străinătate și au construit case, cum este cazul Cartierului Tineretului. Mai sunt două cartiere de genul acesta, unul la Ungureni, pe Strada Taberei, celălalt la Râncaciov. Anul acesta urmează să asfaltăm străzile care străbat acel cartier, după ce am făcut alimentarea cu energie electrică și alimentarea cu apă. Chiar dacă sunt de dimensiuni mai mici, și acolo am creat loturi pe Legea 15, pe care le-am atribuit tinerilor care și-au construit locuințe.A fost una dintre preocupările mele cele mai importante încă de la preluarea funcției de primar al comunei, să asigur condiții de viață și de dezvoltare tinerilor din localitatea noastră. Și iată că am reușit. Mă mândresc cu aceste cartiere, cu faptul că am putut să ofer tinerilor teren, în conformitate cu legea, că am putut să îi determin să își ridice case frumoase. Să îi țin în Dragomirești. Nu am terminat încă. Mai avem multe de pus la punct în aceste cartiere ale tinereții, dar mergem înainte”- a declarant primarul Dragoș Vlădulescu.