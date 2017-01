Trecerea în Noul An 2017, o petrecere de neuitat

Share This





















Petrecerea şi voia bună au fost cuvintele de ordine la trecerea în Noul An în comuna dâmboviţeană Voineşti. A fost un Revelion autentic românesc. De nouă ani, la Voineşti se organizează Revelionul, o petrecere autentic românească unde se dansează până după răsăritul soarelui.

Şi anul acesta peste 300 de persoane atât de pe Valea Dâmboviţei, cât şi din Târgovişte au venit la Revelionul făcut celebru de primarul comunei Voineşti, Sandu Gabriel şi viceprimarul Constantin Claudiu Popa şi care are deja o vechime de 9 ani.

A fost o petrecere autentic românească şi asta pentru că de când intrai în sală, simţeai că eşti român, decorul a fost tematic, în culorile drapelului. În acompaniamentul Orchestrei „Nae Lăutaru”, petrecăreţii au avut pe ce dansa pentru că pe scenă a fost un adevărat maraton muzical. Şi meniul pregătit de organizatori a fost unul bogat. Aşa că nu a avut cum să nu ţină petrecerea până în zori.

Nu au lipsit nici surprizele din programul artistic, focul de articifii. După trecerea în noul an 2017, petrecăreţii şi sărbătoriţii, adică cei care şi-au sărbătorit ziua de naştere pe 1 ianuarie s-au bucurat de surprizele din partea autorităţilor locale. În zorii zilei a fost un alt emoţionant moment, s-a tăiat tortul. Cu alte cuvinte a fost o petrecere extraordinară.