Transportul de persoane şi de marfâ, în atenţia poliţiştilor

In perioada 13-19 februarie, poliţiştii din Dâmboviţa, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, desfăşoară o acţiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse, în special, din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane şi de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă.

Activitatea se desfăşoară în conformitate cu Planul de operaţiuni al Organizaţiei Poliţiilor Rutiere din Europa (TISPOL), la care România este parte şi are ca scop prevenirea încălcării normelor rutiere privind transporturile rutiere de mărfuri şi persoane.

În prima zi de acţiune, poliţiştii au controlat 119 autovehicule destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri şi cele destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi au aplicat 109 sancţiuni contravenţionale.

3 conducători auto au fost sancţionaţi pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 7 pentru neutilizarea centurilor de siguranţă sau a dispozitivelor de retenţie, 3 pentru lipsa documentelor prevăzute de lege şi unul pentru consum de alcool.

Totodată, 3 şoferi au fost amendaţi pentru nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

Pentru transportul ilegal de deşeuri au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale, iar pentru alte abateri la regimul rutier au fost aplicate 53 de sancţiuni.

Totodată, în 3 cazuri în care transportul se desfăşura în mod ilegal, poliţiştii au dispus imobilizarea vehiculelor respective.