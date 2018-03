TRANSFER DE ULTIMĂ ORĂ PENTRU ANINOASA

Share This





















FC Aninoasa a ajuns la un acord cu severineanul Robert Lică, jucătorul semnând cu echipa noastră un angajament ce se va întinde până în vară, dar cu opţiune de prelungire. În vârstă de 21 de ani, Lică evoluează pe postul de mijlocaş central, dar la fel de bine poate evolua şi fundaş central. Ultima echipă la care a evoluat a fost Voinţa Turnu Măgurele, iar de-a lungul carierei a mai jucat la ACS Atletico Vaslui, ACS Berceni şi Juventus Bucureşti. De asemenea, ca junior a bifat echipe precum Steaua Bucureşti, Poli Timişoara şi CS Drobeta Turnu Severin. Lică este încântat de grupul găsit al Aninoasa. „Am venit cu gânduri foarte bune aici. Vreau să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele, dar în acelaşi timp îmi doresc să mă ajute şi pe mine echipa, pentru că în ultima perioadă am trecut prin momente nefaste. Aici am găsit un grup unit şi toată lumea încearcă să mă ajute din toate punctele de vedere. Domnul preşedinte, antrenorul şi toţi colegii mei sunt nişte oameni extraordinari. Am găsit aici condiţii foarte bune. La cât de strâns e campionatul, cred că putem termina sezonul în prima parte a clasamentului”, ne-a declarat Robert Lică.