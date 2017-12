Tragedie la o partidă de vânătoare, în comuna dâmboviţeană Ludeşti

Share This





















Fiul primarului comunei Ludeşti, împuşcat mortal la o partidă de vânătoare . În Ajunl Crăciunului, tragedie în familia primarului comunei dâmboviţene Ludeşti. Fiul primarului a fost împuşcat mortal de către paznicul de vânătoare , în timpul unei partide de vânătoare, autorizată pentru specia mistreţ, pe fondul de vânătoare zona Miloşari din localitatea Ludeşti. Fiul primarului avea vârsta de 31 de ani şi era cadru universitar la Universitatea Hyperion din Bucureşti. Se pare că paznicul de vânătoare l-a confundat pe fiul primarului cu un mistreţ. Tragedia a fost anunţată la 112 chiar de paznicul de vânătoare, care are vârsta de 41 de ani: „Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror, efectuează cercetări în cazul unui bărbat, de 31 de ani, din Ludeşti, care a fost împuşcat mortal, accidental, în timpul unei partide de vânătoare, autorizată pentru specia mistreţ, pe fondul de vânătoare din localitatea Ludeşti, de către paznicul de vânătoare, în vârstă de 41 de ani, din localitate.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă.” , se arată într-un comunicat de presă al IPJ Dâmboviţa. Anchetatorii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment. Din informaţiile pe care le deţinem, cele opt persoane care participau la această partidă de vânătoare, autorizată pentru specia mistreţ, au fost instruite şi au semnat toate actele necesare înainte de a vâna.