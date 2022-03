Tradiţii la început de primăvară, de 1 martie se aleg babele

1 0

„1 Martie a venit, primăvara a sosit!” Îmi amintesc cu drag venirea primăverii și cum o celebram încă din copilărie. Cu siguranță vă amintiți buchețelul de ghiocei și mărțișorul din dotare pe care îl purtați sprinteni, în drum spre școală.

Tradiția mărțișorului are rădăcini adânci în cultura poporului român și aș vrea să ne amintim câteva dintre ele, împreună.

Tradiția mărțișorului are o vechime de mii de ani. Arheologii au descoperit obiecte de mii de ani, sub forma unor pietre de râu vopsite în alb și roșu, înșirate pe ață pentru a fi purtate la gât. Se spune că roșu semnifică vitalitatea femeii, iar albul reprezintă înțelepciunea bărbatului. Așadar, putem spune că șnurul mărțișorului poate exprima împletirea inseparabilă a celor două principii

Una dintre cele mai reprezentative tradiții din luna martie este sărbătoarea Babelor. Cu siguranță ați auzit de zilele Dochiei sau Babele de Martie. Acestea fac parte din unul dintre cele mai cunoscute mituri folclorice românești. Babele de Martie reprezintă un moment din an mult așteptat. Căci fiecare Babă aleasă are rostul ei și dictează ceea ce va avea să vină. Odată cu prima zi a lunii martie, toată lumea își îndreaptă atenția către simbolurile primăverii.În fiecare an, înainte de 1 martie, româncele își aleg una dintre cele 9 zile de început de primăvară, numite Babe.

Cum se alege „baba”?

Tradiţia spune că în perioada 1-9 martie, fiecare fiecare are o “babă”. Data acesteia se calculează în funcţie de ziua naşterii. De exemplu, dacă eşti născut în ziua de 18, baba ta va fi 1+8=9, adică 9 martie.

„Baba” se poate alege și la întâmplare: înainte de perioada 1-9 martie, decizi ce zi din această perioadă îţi va arăta cum îţi va merge tot anul.

Se spune că dacă afară este frig şi întunecat, vei avea un an mai prost, dar dacă în ziua aleasă va fi cald şi soare, vei avea un an minunat.

Ziua de 1 Martie reprezintă, pentru cei care își aleg această zi, un an bun, cu spor, belșug și sănătate.

2 Martie aduce un an plin de surprize plăcute de la rude și prieteni.

3 Martie va fi benefică pentru cei ce își aleg această Babă, ea vine cu dragoste, petreceri și voie-bună.

Pe 4 Martie, Baba vine cu realizări financiare, moșteniri și un nou loc de muncă.

Cei ce își aleg ziua de 5 Martie vor avea parte pe parcursul anului de un an plin de relaxare, cu multe vacanțe și zile libere.

6 Martie prevestește un an cu succese și realizări pe plan profesional.

7 Martie spune că anul acesta este anul schimbării în bine, grijile s-au risipit și bucuriile încep să reapară.

Ziua de 8 Martie este nemaipomentită pentru cei care aleg aceasta Babă, se spune că va fi anul în care se vor face fie mutări dintr-o zonă în alta, fie schimbări de locuințe.

Ultima Babă, cea de pe 9 Martie aduce sănătate, se spune că orice problemă medicală se va îmbunătăți.