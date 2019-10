Tradiţia se păstrează la Valea Lungă

Share This





















Sfânta Parascheva este sărbătorită de ortodocşi pe 14 octombrie.Pentru locuitorii comunei dâmboviţene Valea Lungă, această zi are triplă semnificaţie, are loc şi Târgul de toamnă cu o vechime de peste 180 de ani dar este marcată şi ziua localităţii. Administraţia locală condusă de primarul Emil Negru duce mai departe tradiţia .

Târgul anual de toamnă, de la Valea Lungă, a devenit o tradiţie pentru toată zona. La Valea Lungă s-au reunit comercianţi din întreaga regiune. Târgul de Sf. Parascheva, este o sărbătoare pentru locuitori şi totodată un prilej ca ei să îşi facă aprovizionarea de iarnă cu legume, pastramă, brânză de burduf şi cele necesare în gospodărie. Nici copiii nu au fost uitaţi. Şi pentru ei primăria din Valea Lungă a pregătit surprize. Ca în fiecare an, în comuna Valea Lungă au venit mii de vizitatori.

Aşa cum am spus , este marcată şi ziua localităţii iar administraţia a pregătit şi momente deosebite şi pline de emoţie, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie . Această premiere are loc din anul 2016, de când a venit edilul Emil Negru. Anul acesta au fost premiate nouă cupluri.Nu a lipsit din program spectacolul dedicat tuturor locuitorilor comunei. Au făcut spectacol în prima parte a zilei,artiştii comunei.

La ceas de seară, au urcat pe scenă şi interpreţi renumiţi ai muzicii populare şi uşoare româneşti: Maria Ciobanu, Simona Dinescu, Creola Stanciu, Taraful Irinel Mitroi, Oana Radu, Daiana Berbec, Andrei Felix, Ralu Dimache.