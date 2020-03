TOTUL SE AMÂNĂ SAU SE SUSPENDĂ

Share This





















Pandemia de coronavirus a amânat pe termen nelimitat toate competiţiile organizate de Confederaţia Europeană de Volei (CEV) atât la nivel de echipe naţionale, cât şi de cluburi.

Cum pentru noi cupele europene au devenit amintire, amânarea celor trei competiţii continentale până cel puţin la mijlocul lunii mai, după se arată în comunicatul CEV, ne afectează doar ca spectator, scrie doarvolei.ro.

Ceea ce ne interesează în mod direct sunt meciurile echipelor naţionale, care nu se vor mai disputa în această primăvară. Astfel, au fost amânate calificările pentru Campionatele Europene de cadeţi şi juniori (masculin şi feminin), care ar fi trebuit să aibă loc la finalul lunii aprilie şi începutul lunii mai. Este vorba de naţionalele Under 17 şi Under 19 feminin, respectiv Under 18 şi Under 20, masculin).

Şi seniorii şi senioarele sunt afectate de pandemia de coronavirus, deoarece Golden League şi Silver League au fost amânate. După cum se ştie, echipele noastre au promovat anul trecut în Golden League, numai că debutul lor va avea loc ceva mai târziu decât era preconizat.

Toate amânările sunt pe termen nedefinit, adică nimeni nu ştie dacă şi când se vor mai disputa ediţiile din acest an ale acestor competiţii. O soluţie ar putea fi organizarea lor, dacă o vor permite condiţiile, în preajma sau chiar în timpul Jocurilor Olimpice (dacă acestea se vor ţine în intervalul preconizat), niciuna dintre echipele din Golden sau Silver League nefiind printre calificate. În plus, ar reprezenta un antrenament cu public pentru calificările Campionatului European 2021, care vor începe după Jocurile Olimpice, adică în a doua jumătate a lunii august.

Practic, prin deciziile luate, CEV s-a aliniat la direcţia FIVB, care a amânat VNL-ul până după Jocurile Olimpice în speranţa unor vremuri mai bune.