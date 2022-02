TONI PETREA, ÎNGRIJORAT DUPĂ VICTORIA CONTRA CHINDIEI

1 0

FCSB a avut o misiune foarte grea la duelul cu Chindia de pe teren propriu din etapa cu numărul 26 din Liga 1, scor 3-2. Chiar dacă elevii lui Săndoi au condus cu 2-0 la pauză, roș-albaștrii au revenit și au reușit să întoarcă scorul în repriza secundă.

Toni Petrea a declarat la finalul partidei că prima repriză făcută de elevii săi la meciul cu Chindia Târgoviște a fost una slabă, în care i s-a permis adversarului să înscrie două goluri.

Antrenorul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă la prima reușită a Chindiei, cea a lui Popa, din lovitură liberă.

Totuși, Toni Petrea a luat măsuri la pauză, iar roș-albaștrii au reușit să întoarcă rezultatul. Antrenorul de la FCSB a vorbit și despre noul mijlocaș al echipei finanțate de Gigi Becali, Malcom Edjouma, despre care a spus că mai are nevoie de pregătire.

”O revenire spectaculoasă, după o primă repriză slabă. Am permis adversarului să marcheze două goluri. Primul gol a fost la un șut imparabil, dar golul doi a fost dintr-o eroare. Ne-am pierdut capul, nu am putut să ținem de minge. La pauză, am schimbat sistemul și componența echipei și s-a văzut. Am creat presiune, i-am făcut să se retragă și am reușit să marcăm. A fost un meci dramatic.

Valentin Gheorghe e arma noastră secretă. Mă bucur că a intrat foarte bine și a făcut un efort considerabil. Despre Darius nu mai e nevoie să vorbesc. Toată lumea știe ce disponibilitate la efort are. Am jucători care poate nu sunt titulari, dar pot intra pe parcurs și să schimbe ceva.

Schimbările făcute au schimbat jocul în bine. Edjouma a fost ok, mai are nevoie de timp, dar noi nu avem timp. Sper să fie sănătos, să joace în continuare și se va integra.

Mă preocupă foarte tare că primim goluri. Am vorbit cu jucătorii și ne propusesem să nu primim gol. A fost o lovitură liberă bine executată. Trebuie să lucrăm mai mult pe faza defensivă și să nu mai dăm posibilitatea adversarului”, a declarat Toni Petrea la finalul partidei.