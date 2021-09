Toleranță „0” pentru cei care maculează orașul

Primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan, spune că este dezamăgit de comportamentul, cu valențe antisociale evidente, al unor concetățeni. Este vorba despre cei care aruncă gunoaiele pe unde au chef, care lasă mizerie în urma lor ori încalcă alte reguli de conduită și norme legale în vigoare. Toți aceștia trebuie să știe că riscă sancțiuni contravenționale destul de substanțiale.

„Nu pot, efectiv, să înțeleg resortul care determină pe cineva să facă așa ceva. Pur și simplu, mintea mea respinge ideea că un individ care respiră același aer cu noi, care merge pe aceleași străzi și în aceleași parcuri, care trăiește în aceeași comunitate se comportă ca un golan, fără ca nimeni să-i fi greșit cu nimic.

Suntem plini de sloganuri (unii dintre noi), „vrem o țară ca afară”, etc etc etc. Dar când vine vorba de atitudine… e ce vedeți în poze. Sunt foarte mâhnit și nu vreau să las lucrurile astea să treacă nepedepsite.

În ultimele două zile au fost aplicate aproximativ 30 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe vizând tulburarea ordinii și liniștii publice, depozitarea neautorizată a deșeurilor, dar și circulația atelajelor sau regimul câinilor cu stăpân. Nu voi permite ca tot ceea ce am construit împreună sa devină bătaia de joc a unor iresponsabil”, a transmis primarul Cristian Stan.