TOATE TUNURILE PE ISTVAN KOVACS

Universitatea Craiova poate pierde teren în lupta pentru titlu, după eşecul cu 0-1 în deplasare la Chindia Târgovişte. A fost prima înfrângere cu Marinos Ouzounidis pe bancă, iar oltenii speră să nu mai comită paşi greşiţi. Iar patronul Universităţii, Mihai Rotaru, nu crede că arbitrajul este de vină pentru eşec.

„Am un gust amar, aveam aşteptări de la acest meci, dar nu dau vina pe acel penalty. Arbitrul are circumstanţe, nu ştiu care, dar mi-e greu să cred că nu a vrut să dea. Au fost circumstanţe şi la Cicâldău, îi zboară puţin capul, dar nu dau vina pe arbitraj. Noi nu avem soluţii să desfacem echipe care se apără pe două linii. Ei trecuseră de două ori centrul terenului. Aşa sunt meciurile cu echipe care se apără şi te prind pe contraatac. Ouzounidis este în căutări, vrea să înţeleagă, să simtă jucătorii, i-a ieşit cu Cicâldău, acum e mai aproape de poartă. A schimbat sistemul, se lucrează în direcţia cea bună şi sper că rezultatele vor veni. Nu e timp să lucreze tactic, tehnic, am jucat din 3 în 3 zile, am rămas şi în Cupă, e dificil. Dar încercăm să facem o echipă ofensivă”, a declarat Mihai Rotaru, într-o intervenţie la Fotbal Club.