TOATE TRANSFERURILE LIGII A II-A

Cluburile participante în ediţia 2020-2021 au cautat soluţii pentru a-şi întari loturile pâna în ultima clipa, dovada şi cele 81 de transferuri înregistrate miercuri, joi şi vineri.

Topul celor mai active echipe pe ultima suta de metri a avut în frunte doua nou-promovate, Aerostar Bacau şi Comuna Recea, ambele cu câte opt mutari. Noul antrenor al bacauanilor, Cristian Lupuţ, a ales sa îşi rezolve problemele din defensiva cu doi seniori de la fosta sa echipa, portarul Anca-Trip şi fundaşul Yabre, dar şi cu un proaspat câştigator al Ligii Elitelor U19, Darius Mureşan, împrumutat de la FC Viitorul.

În schimb, Comuna Recea s-a orientat pentru defensiva la cuplul de fundaşi centrali ai echipei pe care a învins-o în barajul pentru promovarea în Liga 2, Minaur Baia Mare, David Simion – Florin Cordoş, cu menţiunea ca de la aceeaşi echipa a mai sosit şi Lihet.

Cele doua nou-promovate s-au mai aprovizionat pentru noul sezon şi de la Cluj-Napoca. De la U, Mihalcea a ajuns definitiv la Aerostar, în timp ce Micaş şi Marius Coman vor juca pentru Recea sub forma de împrumut, în cazul primului fiind vorba de o prelungire pentru înca un an. În schimb, de la CFR a ajuns în Maramureş un alt fundaş, Rareş Ispas, care va acoperi flancul stâng al defensivei.

Chiajna a scos artileria grea: Arnăutu şi Llullaku, tandem în avanposturi

Dupa un început mai timid în campania de transferuri, Concordia Chiajna a pastrat numele grele pentru final. Capetele de afiş au fost de departe Sergiu Arnautu şi albanezul Llullaku (foto principal), atacanţi cu CV bogat în primele doua eşaloane ale fotbalului românesc. Ofensiva ilfovenilor a fost completata cu Hergheligiu şi francezul Nsiah, la mijloc au mai aparut Daniel Cîrjan, Alexandru Lazar şi baimareanul Piper, iar defensiva a fost plom-bata cu un alt jucator de la Mioveni, Catalin Alexe. De remarcat pentru moment este revenirea lui Gorobsov, dupa un împrumut în Liga 1, la Voluntari.

În schimb, Dunarea spera sa dea lovitura prin readucerea lui Valentin Alexandru, cel care a fost motorul promovarii în Liga 1, la finalul sezonului 2017-2018. Acesta este capul de afiş al unei campanii modeste de transferuri, în care mai ies în evidenţa doar ex-utistul Ciucur şi fundaşul lonuţ Sîrbu, râmas pentru înca un an la Dunare.

Rapidul şi-a adus „voluntari”, Petrolul străini

Cu destule pierderi la nivel de lot, gruparea antrenata din aceasta vara de Adrian Iencsi a mers pe filiera Voluntari, acolo de unde au venit fundaşul dreapta Leasa, mijlocaşul Benzar şi atacantul Ţîra (foto, jos). Alex Pop de la ASU Poli va completa ofensiva, ceferistul Fica linia de mijloc, iar împrumutaţii Radu Crişan şi Fini

ca defensiva.

O alta echipa cu gânduri mari pentru noul sezon, FC Petrolul Ploieşti, s-a orientat spre straini. Dupa ce marţi i-a oficializat pe isralienii Lax şi Levy, alaturi de fostul atacant al Miove-niului, Valentin Balint, gruparea prahoveana ia mai transferat în ultimele doua zile pe camerunezul Ekollo, venit definitiv de la Astra, pe malianul Sory Diarra de la CSM Ceahlaul şi pe belgianul Poelmans, sosit din al doilea eşalon olandez.

Ioan Filip şi Roskopf, ultimele piese din puzzle-ul Universităţii

Cea mai activa echipa din aceasta vara a fost de departe gruparea din Cluj-Napoca. Nume grele au semnat cu Universitatea, în frunte cu fostul internaţional Gabi Tamaş, care a fost capul de afiş al unei liste de jucatori în vârsta, cu o bogata experienţa în Liga 1, cum ar fi Andrei Mureşan, Daniel Novac, Laurenţiu Rus sau Luchin. Ultimul nume din aceeaşi categorie de jucatori este Ioan Filip, fostul jucator al lui Dinamo, legitimat vineri. În aceeaşi zi, clujenii l-au mai adus şi pe argentinianul Roskopf, împrumutat pentru un sezon de la Apollon Limassol.

Şapte transferuri au operat miercuri cei de la CS Mioveni, care au cautat sa acopere pierderile grele suferite dupa ratarea pro-movarii la baraj. Iustin Popescu este noul titular dintre buturi, rapidistul lacob a fost adus pentru centrul defensivei, iar Szilard Vereş va fi omul din faţa apararii. Veteranul Laurenţiu Marinescu va prelua rolul de coordonator, în timp ce Negruţ va avea dificila misiune de a astupa gaurile din ofensiva ramase dupa plecarile lui Balint, Hergheligiu şi Mazarache.

CSM Slatina, Unirea Slobozia şi Turris-Oltul, cu ochii după juniorii altora

Dupa ce s-a grabit sa îşi rezolve din timp problemele de lot, U Craiova a mai facut o singura mutare pe final, prin legitimarea francezului Abdelaye Diakite. În schimb, celelalte nou-promovate, CSM Slatina şi Unirea Slobozia, au lasat totul pe ultimele zile, axându-se mai mult pe cautarea unor jucatori sub vârsta.

Ialomiţenii au prelungit şederea lui Stoianovici şi au mai adus doi juniori U19, fundaşul Truca de la FCSB şi atacantul Pocol de la Viitorul. CSM-ul slatinean a fost mai productiv, cu doua prelungiri, Deta şi Demci şi trei „underi” noi – lanis Stoica (foto) de la FCSB, respectiv Preduţ şi Iana de la Universitatea Craiova.

Probleme cu jucatorii sub vârsta au avut şi cei de la Turris-Oltul, care şi le-au rezolvat prin prelungirile lui Haita şi Aurelian Paun, dar şi prin aducerea lui Sima (Viitorul), Butoiu (Star Sport) şi Romeo Niţa (FCSB). În plus, tele-ormanenii l-au reactivat pe antrenorul de portari Florin Matache, în condiţiile în care Paun este pentru moment indisponibil.

Iata lista transferurilor înregistrate în perioada de transferuri de vara la Departamentul Competiţii al Federaţiei Române de Fotbal, cu albastru fiind trecuţi jucătorii U21 şi cu roşu cei U19:

CS Mioveni: Sebastian Ivan (Unirea Bascov, revenire), Fabrizio Constantin (Unirea Bascov, împrumut), Sergiu Negruţ (Turris-Oltul), Alexandru lacob (Fotbal Club Rapid), Daniel Toma (FCSB, împrumut), Szilard Vereş (AFK Csikszereda), Laurenţiu Marinescu (Petrolul Ploieşti), Iustin Popescu (Chindia Târgovişte) Turris-Oltul: Florin Matache (Flacăra Horezu), Alexandru Sima, Florin Haită (ambii FC Viitorul, primul împrumut, al doilea prelungire împrumut), Theodor Butoiu, Aurelian Păun (ambii Star Sport Argeş, primul împrumut, al doilea prelungire împrumut), Cristian Puşcaş (AFC UTA Arad), Alexandru Nicola, Romeo Niţă (ambii FCSB, împrumut), Ştefan Blănaru, Ştefan Bărboianu (ambii FC Petrolul Ploieşti) FC Rapid 1923: Enrichi Finica (Juniorul 2014, împrumut), Alexandru Pop (ASU Poli), Radu Crişan (AFC Astra, împrumut), Cătălin Ţîră, Mircea Leasă, Daniel Benzar (toţi FC Voluntari), Alin Fică (CFR Cluj, împrumut) ACS Petrolul 52: Raul Bucur (AFC Astra, revenire), Joeri Poelmans (Helmond Sport), Sory Diarra (CSM Ceahlăul), Serges Ekollo (AFC Astra), Nir Lax (Hapoel Tel Aviv), Ben Levy (Hapoel Petach Tikva), Valentin Balint (CS Mioveni)

Metaloglobus: Cristian Nedelcovici, Raul Găvîrliţă (ambii AFC Astra, prelungire împrumut), Eduard Vraciu (FC Voluntari), Iulian Răduţă (Progresul Spartac), Omar Kassabji (FC Voluntari, împrumut) SCM Gloria Buzău: Dragoş Horeboiu (Dinamo), Alexandru Piftor (AFC Botoşani), Cristian Ciobanu (Turris-Oltul), Adi Chică-Roşă (AFC Botoşani, prelungire împrumut), Paul Paţurcă (AS Natandi, împrumut), Sergiu Pîrvulescu (Kids Tâmpa, împrumut), Ciprian Petre (CSM Focşani 2007, revenire), Gabriel Nedelea, Cosmin Tucaliuc (FC Viitorul, prelungire împrumut), Alexandru Barna (CSM Ceahlăul, împrumut), Dragoş Lazăr (Viitorul Buzău)

AFC Farul Constanţa: Simon Măzărache (CS Mioveni), Andrei Banyoi (Şoimii Lipova), Mihai Eşanu, Ştefan Fara (ambii Dinamo, împrumut), Vlad Şerbănescu, Aurel Pirciu (toţi FCSB, împrumut), Ştefan Cană (FCSB, prelungire împrumut), Iulian Agachi (FC Viitorul, împrumut), Cosmin Bîrnoi (FC Viitorul), Alexandru Stoica (FC Viitorul, prelungire împrumut), Marius Chindriş (Viitorul Şelimbăr), Florin Bălan (FC Voluntari, împrumut) Viitorul Pandurii: Vlad Costea (Luceafărul Oradea, împrumut), Alexandru Trancă, Alexandru Krupenschi (ambii Pandurii Lignitul), Goran Paunchici (AFC UTA Arad) ASU Poli: Nicolae Şofran (ACS Electrica 1929), Dorin Codrea (ACS Poli, prelungire împrumut), Alexandru Popescu (Universitatea Craiova, împrumut), Stjepan Plazonja (AFC Hermannstadt, împrumut), Claudiu Pamfile (Minaur), Doru Andrei (Comprest GIM), Victor Lolea (CSM Reşiţa)

Dunărea Călăraşi: Teodor Caragea (CSM Reşiţa), Ionuţ Sîrbu (Universitatea Craiova, prelungire împrumut), Mădălin Calu (SCM Gloria Buzău, împrumut), Andrei Mihăiescu (CSA Steaua), Sorin Sava, Marius Fotescu (ambii Axiopolis), Valentin Alexandru (Fotbal Club Rapid), Kamil Wiktorski (MKS Chojniczanka Chojnice), Alexandru Ciucur (AFC UTA Arad) Ripensia: Yuri Coulibaly (AFC UTA Arad), Haralambie Mociu (Foresta Suceava, revenire)

U Cluj: Gabriel Tamaş (AFC Astra), Andrei Mureşan (CFR Cluj), Daniel Novac (Chindia), Laurenţiu Rus (CSM Reşiţa), Răzvan Horj (CFR Cluj, prelungire împrumut), Alexandru Pop, Robert Neciu (FC Viitorul, prelungire împrumut), Alexandru Negrean (FC Viitorul, împrumut), Vlad Muţiu (AFC Farul), Srdjan Luchin (AFC Hermannstadt), loan Filip (Dinamo), Sérgio Ribeiro (UD Oliveirense), Matías Roskopf (Apollon Limassol, împrumut), Mihai Dolghi (Viitorul Cluj, împrumut), ldan Golan (Hapoel Nof HaGalil) CSM Reşiţa: Robert Boboc (CS Mioveni, împrumut), Alin Ţegle (Universitatea Craiova, prelungire împrumut), Vlad Chera (FC Viitorul, împrumut), Cristian Danci (SCM Gloria Buzău), Alin Dudea (Dinamo, prelungire împrumut), Deivydas Matulevicius (Glentoran

FC)

Csikszereda: Claudiu Apro (Ripensia), Norbert Janos (ACSF Comuna Recea), Rareş Takacs (AS FC U Cluj), Juan Bauza (Club Atlético Colón), Raul Palmeş (Honved), Dávid Bor (Paksi SE), Toni Suciu (Puskas FC, împrumut), András Mészáros (SKF Sered, împrumut), Ladislav Rybánsky (Békéscsaba 1912

Elore)

Concordia Chiajna: Ciprian Biceanu (AFC Astra), Baudouin Kanda (AFC Farul), Alexandru Cherecheş (ASU Poli), George Isvoranu (CS Tunari, revenire), Azdren Llullaku (Shakhtyor Soligorsk), Nicolas Gorobsov (FC Voluntari, revenire), Alexandru Lazăr (UD Castellonense), Cătălin Alexe, Andrei Herghe-ligiu (ambii CS Mioveni), Sergiu Arnăutu (Petrolul Ploieşti), Philippe Nsiah (SHB Da Nang), Bogdan Piper (Minaur), Daniel Cîrjan (Bucharest United)

Aerostar: François Yabre, Iulian Anca-Trip (ambii Viitorul Pandurii), Vlad Mihalcea (U Cluj), Bogdan Oteliţă (CSM Ceahlăul, împrumut), Dorin Burlacu (CS Hunedoara), Alin Alecsandru (Bucovina Rădăuţi), Darius Mureşan (FC Viitorul, împrumut), Filip Belciu (CSM Moineşti)

Unirea 04 Slobozia: Richardo Mihalache (Metalul Buzău), Mihai Adăscăliţei (CS Tunari), Alexandru Dinu, Victor Trucă (ambii FCSB, primul prelungire împrumut, al doilea împrumut), Radu Pocol (FC Viitorul, împrumut), Adrian Stoianovici (AFC UTA Arad, prelungire împrumut)

CSM Slatina: Cătălin Preduţ, Andrei Iana (ambii Universitatea Craiova, împrumut), Mihai Demci (Fotbal Club Rapid, prelungire împrumut), Rareş Deta (AFC UTA Arad, prelungire împrumut), lanis Stoica (FCSB, împrumut), Adrian Bărbuţi-Andrei (Viitorul Dăeşti, revenire), Dumitru Rogoveanu (U Craiova 1948 SA)

U Craiova 1948 SA: Abdelaye Diakité (Men-emenspor), Bradley Diallo (Chindia), Marian Anghelina (CS Mioveni), Robert Popa (Flacăra Horezu), Valentin Munteanu, Alexandru Gîţ (ambii SCM Gloria Buzău), Călin Cristea (CSM Reşiţa), Andrea Compagno (SP Tre Fiori), Andrei Ciolacu (Avezzano), Jérémy Huyghebaert (Mouscron), Dragoş Albu (FC

Utrecht)

Comuna Recea: Rareş Ispas (CFR Cluj, împrumut), Vlăduţ Popa (Universitatea Craiova), Adrian Bura (Il Calcio Satu Mare), Adrian Micaş, Marius Coman (ambii U Cluj, primul prelungire împrumut, al doilea împrumut), Denis Lihet, David Simion, Florin Cordoş (toţi Minaur), Antonio Lung, Denis Tarţa (liberi)