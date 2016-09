Titus Corlăţean va candida pe lista de senat a PSD în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Social-democraţii dâmboviţeni sau reunit în cadrul Comitetului Executiv Judeţean unde au luat o serie de hotărâri privind alegerile parlamentare din 11 decembrie. În unanimitate s-a votat candidatura domnului Titus Corlăţean pentru lista de senat în judeţul Dâmboviţa. În al doilea rând s-a stabilit directorul de campanie în judeţul Dâmboviţa, fiind vorba despre Alexandru Oprea, secretarul executiv al PSD Dâmboviţa.

„Cu unanimitate de voturi, s-a acceptat candidatura domnului Titus Corlăţean pentru lista de senat în judeţul Dâmboviţa.

Ca urmare, la momentul acesta avem înscrise pentru Senat următoarele candidaturi: Adrian Ţuţuianu, Leonardo Badea, Alexandru Oprea, Marian Ţachi-anu şi Titus Corlăţean.

Pentru Camera Deputaţilor, tot cu unanimitate de voturi au fost respinse candidaturile domnilor Ştefănesc Radu şi Dobre Marius Adrian şi au rămas candidaţi: Rovana Plumb, Carmen Holban, Ştefan Corneliu, Sandu Gabriel Dănuţ, Gilia Claudia, Vlăducă Oana şi Greaca Luisa. În cursul zilei de astăzi şi de mâine, voi avea discuţii cu toţi candidaţii. Este posibil ca unii dintre ei să treacă de pe o listă pe alta, dar asta ţine exclusiv de voinţa lor.

Vom definitiva aceste discuţii, în aşa fel încât în jur de data de 20-21 septembrie, la Comitetul Executiv Naţional să pot prezenta conducerii o variantă de candidaturi pentru cele două camere. Am aprobat componenţa echipei de campanie. Coordonatorul campaniei pentru judeţul Dâmboviţa este domnul Alexandru Oprea, am stabilit şi alte structuri… Am stabilit şi un calendar al activităţilor de campanie împărţit pe trei etape. Până la sfârşitul lunii acesteia vom avea întâlnire cu activul de partid din toate localităţile, acţiune care este în curs. În perioada 1 octombrie-10 noiembrie vom avea întâlniri cu cetăţeni. După 10 noiembrie şi până pe 11 decembrie vom continua activităţile de campanie electorală…”, a declarat Adrian Ţuţuianu, preşedinte PSD Dâmboviţa.

