Titlul de excelenţă pentru doamna doctor Gabriela Lişcu

Trăieşte şi ia parte, cu discreţia şi eleganţa ce o caracterizează, la viaţa oraşului Pucioasa, cunoaşte pulsul cotidianului urbei, pe care o iubeşte şi o venerează. Doamna doctor Gabriela Lişcu reprezintă o poveste de viaţă adevărată, dedicată în întregime jurământului lui Hipocrate, celei mai nobile profesii, aceea de medic.

Doctorul Gabriela Lişcu este un model semnificativ pentru oamenii din oraşul Pucioasa şi nu numai. În zilele noastre avem o nevoie constantă de memento-uri despre persoane care se caracterizează prin excepţionalele lor fapte -atât în sfera lor de influenţă imediată, cât şi în societate, ca în ansamblu.

Astfel preşedintele OFSD Pucioasa, Cerasela Roşoiu susţinută de preşedintele OFSD Dâmboviţa, deputat Claudia Gilia şi celelalte colege social-democrate a organizat un eveniment cu totul deosebit, în cadrul căruia i-a oferit titlul de excelenţă doamnei doctor Gabriela Lişcu. Prin acest eveniment, doamnele social-democrate au demonstrat încă o dată în plus, că femeile din PSD Dâmboviţa sunt mai presus de toate oameni cu suflet în slujba oamenilor.

„Aşa cum ne-am obişnuit deja, la Pucioasa are loc un eveniment deosebit, organizat la iniţiativa doamnei Cerasela Roşoiu pentru a ne bucura de prezenta unui om special din viaţa oraşului Pucioasa. Ştiţi foarte bine că OFSD Dâmboviţa a obişnuit comunitatea cu lucruri deosebite pe care le-a făcut întotdeauna şi le-am întreprins pentru binele comunităţii.

Noi, fetele din PSD Dâmboviţa am fost aproape nu doar de comunităţile din România ci şi de cele din Republica Moldova, printr-o donaţie pe care am făcut-o Grădiniţei Albinuţa de la Ruseştii Noi, Raionul Ialoveni, dar şi Liceului Stefan Vodă, o donaţie de cărţi.

Astăzi, ne aflăm la un eveniment special”, a declarat preşedintele OFSD Dâmboviţa, deputat Claudia Gilia.

„Este o zi foarte specială pentru mine şi colegele mele, pentru că doamna doctor a acceptat să vină în rândul nostru, să ne cunoască şi să-şi dea seama că suntem oameni minunaţi şi deschişi la tot ceea ce se întâmplă în ţară dar mai ales în oraşul Pucioasa”, a declarat preşedintele OFSD Pucioasa, Cerasela Roşoiu. „Am primit invitaţia cu mare plăcere, mam simţit onorată şi pentru căldura cu care am fost întâmpinată le mulţumesc celor care au organizat evenimentul. „a afirmat doctorul Gabriela Lişcu Atmosfera a fost una plină de emoţie. Nu au lipasit poveşti şi discursuri de mulţumire din partea invitaţilor.

A avut loc şi un spectacol susţinut de elevi de la Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, moment artistic dedicat doamnei doctor Gabriela Lişcu.

Momentul plin de emoţie a fost cel în care preşedintele OFSD Pucioasa, Cerasela Roşoiu i-a oferit doamnei doctor Gabriela Lişcu, titlul de excelenţă.

La final a fost adus şi tortul in forma de halat cu stetoscop. Prin stetoscop se aud cele mai melodioase bătăi de inimă.

La eveniment au mai participat: deputatele Carmen Holban şi Oana Vlăducă, consilierul judeţean Gabriela Caciamac, viceprimarul comunei Răzvad, Ionela Şerban, Maria Musteaţă Stoian, Luchiana Oprea, doamne ce au calitatea de consilier local la Pucioasa şi Fieni, doamne din comuna Aninoasa, primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana şi alţi invitaţi.