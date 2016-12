Tinerii Chindiei marchează pe bandă rulantă. NISIPEANU, LĂUDAT DE SITE-UL FEDERAŢIEI

Share This





















Prima etapă a returului eşalonului secund a consemnat încă două nume noi pe lista marcatorilor, care au ajuns, cu acest prilej, la cifra rotundă de 50 de jucători sub 21 de ani cu gol marcat în acest sezon. Primul pe această listă este Robert Roşoagă, mijlocaşul Daciei Unirea Brăila, care a înscris al doilea gol al echipei sale, în victoria cu 2-1 reuşită în faţa celor de la Dunărea Călăraşi.

Onoarea de a fi al 50-lea marcator sub 21 de ani i-a revenit lui Alin Nisipeanu (foto principal), jucătorul Chindiei înscriind ultimul gol al partidei cu ASU Poli, câştigate de către dâmboviţeni cu 2-0. Nouarul Chindiei a devenit al şaptelea fotbalist al grupării târgoviştene care înscrie în acest sezon şi al treilea sub 21 de ani al echipei pregătite de Nicu Croitoru, ceilalţi doi fiind Neguţ şi loniţă.

Al optulea „2000” al sezonului

Nume noi au apărut din această etapă şi pe lista debutanţilor, trei jucători evoluând în premieră în eşalonul al doilea. Primul pe listă a fost şi singurul integralist, fundaşul stânga Paul Copaci. Titular la echipa a doua a clubului UTA Bătrâna Doamnă, jucătorului născut în 1998 i s-a oferit şansa debutului în absenţa titularului de drept, Bogdan Burlă.

Ultimele minute ale partidelor de la Snagov şi Clinceni au consemnat prima prezenţă pentru alţi doi jucători, Cuc de la Luceafărul Oradea şi Cocian de la Olimpia Satu Mare. Pentru primul, nu a fost debutul absolut în eşalonul secund, deoarece lulian Cuc a mai evoluat în acest eşalon şi în tricoul celor de la F.C. Bihor Oradea. El a evoluat pentru prima dată în Liga 2 pe 28 mai 2014, într-un meci pierdut de F.C. Bihor în deplasare, 0-3 cu Olimpia, iar meciul de la Snagov, din prima etapă a returului, a fost al şaselea disputat de mijlocaşul orădean în acest eşalon.

În schimb, Cocian a evoluat pentru prima dată la seniorii Olimpiei într-un meci oficial şi este al optulea jucător născut în 2000 care a debutat în acest sezon. Ceilalţi şapte au fost Paşca, Dihel, Jurău (toţi Şoimii Pâncota), Ad. loniţă (Chindia), Calu (Dacia Unirea), Târş (CSM Rm. Vâlcea) şi L. Olea (Academica). Dunărea a avut trei rezerve născute în 2001

Ultima etapă a turului a adus o premieră la nivelul jucătorilor născuţi în 2001, Dunărea Călăraşi trecând pe foaia de joc doi astfel de jucători. Călărăşenii, singurii care au folosit în acest sezon un „2001”, mijlocaşul Emanuel Dat, au mai bifat o premieră, de data aceasta în prima rundă a returului.

Astfel, antrenorul principal Adrian Mihalcea a avut la meciul cu Dacia Unirea Brăila nu mai puţin de trei jucători născuţi în 2001. Alături de Emanuel Dat şi Gabriel Toma, rezerve în runda precedentă, a mai apărut pe foaia de joc şi fundaşul Ştefan Nedelcu, însă niciunul dintre cei trei nu a fost introdus pe teren.

Cei trei juniori ai Dunării nu au fost singurii „2001” prezenţi în rapoartele de joc ale etapei a 20-a, cel de-al patrulea fiind rezerva de portar a Unirii Tărlungeni, Alexandru Radu, care a stat pe bancă la meciul cu Foresta, câştigat de suceveni, scor 4-1.

lată tabloul complet al prezenţei jucătorilor U21 în a 20-a etapă din Liga 2, cu menţiunea că marcatorii evidenţiaţi sunt fotbalişti care fac parte din această categorie:

• CS Mioveni – Juventus Bucureşti 1-0 (1-0); Marius Staicu (44)

– Mioveni: Rădescu, Boboc (ambii inte-gralişti), Ed. Florescu (titular, 72 de minute), Tirică (din minutul 68)

– Juventus: R. Stoian, Al. Roşca (ambii integralişti), Fl. Cazan (titular, 45 de minute), Carabela (din minutul 46)

• Metalul Reşiţa – Olimpia Satu Mare 4-0 (1-0); Evangelos Skraparas (36, 90+2, 90+5), Robert Buduroi (58 – pen.)

– Metalul: C. Dima (integralist), F. Paraschiv (titular, 74 de minute), Rzv. Petre (titular, 66 de minute), Dr. Matei (din minutul 66), Borţoneanu (din minutul 74)

– Olimpia: Anca-Trip, Krausz (ambii inte-gralişti), Ciul (titular, 45 de minute), Tudoran (din minutul 46), Erdei (din minutul 67), Cocian (din minutul 86)

• Dacia Unirea Brăila – Dunărea Călăraşi 2-1 (2-0); Cosmin Neagu (15 -pen.), Robert Roşoagă (38) / Alexandru Ciocâlteu (78 – pen.)

– Dacia Unirea: Roşoagă, Al. Muscă, G. Niţă (toţi integralişti)

– Dunărea: P. Radu (integralist), Ţenea (titular, 67 de minute), Preoteasa (titular, 45 de minute), Licu (din minutul 46), Danciu (din minutul 67)

• Foresta Suceava – Unirea Tărlungeni 4-1 (2-1); Andrei Cerlincă (34), Alessandro Masella (38), Bogdan Rusu (55, 85) / George Mihai (43)

– Foresta: Masella, Niga, Cerlincă (toţi integralişti), A. Mutu (din minutul 59), Dănilă (din minutul 67)

– Unirea: M. Zamfir, G. Mihai, V. Mihai (toţi integralişti), Ciortan (din minutul 46), l. Anghel (din minutul 68)

• C.S.M. Râmnicu Vâlcea – UTA Bătrâna Doamnă 0-1 (0-0); Dumitru Copil (74)

– C.S.M.: Căbuz, D. Dumitraşcu (ambii integralişti), Ad. Cîrstea (titular, 72 de minute), Piscanu (din minutul 72)

– UTA BD: Copaci, Ad. Petre (ambii inte-gralişti), l. Tănase (titular, 68 de minute), Jorza (din minutul 68), Cr. Costin (din minutul 75)

• Academica Clinceni – Luceafărul Oradea 1-3 (1-1); Andrei Antohi (11) / Sergiu Arnăutu (32, 63), Paul Păcurar (71

– pen.)

– Academica: Fota, Fl. Ştefan (ambii inte-gralişti), Perju (titular, 80 de minute), M. Coman (titular, 35 de minute), Gojnea (din minutul 71), L. Olea (din minutul 80)

– Luceafărul: l. Ban, Ţegle, Bedea (toţi integralişti), I. Cuc (din minutul 87)

• F.C. Braşov – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-0); Andrei Poverlovici (13) / Issa Thiaw (82)

– F.C. Braşov: Băjan, P. lacob (ambii inte-gralişti), L. Manole (titular, 87 de minute), Răsdan (din minutul 87)

– Sepsi: Niczuly, Dumbravă, P. Chiş (toţi integralişti)

• Chindia Târgovişte – ASU Politehnica Timişoara 2-0 (1-0); Cristian Cherchez (12), Alin Nisipeanu (63)

– Chindia: Nisipeanu, Cr. Stoica (ambii integralişti), Neguţ (titular, 82 de minute), Ad. loniţă (din minutul 82)

– ASU Poli: Gkakos, Motreanu, Dănăricu (toţi integralişti), Todorov (titular, 70 de minute), Teuţ (titular, 45 de minute), D. Mărgărit (din minutul 46), D. Neamţu (din minutul 80)

Pe categorii de vârstă, cei mai mulţi jucători au fost cei născuţi în 1996 -61 la număr, urmaţi de generaţia 1995 -50 de jucători. Pe locul al treilea s-au aflat cei născuţi în 1997 (37), urmaţi de 1998 (33) şi 1999 (18). Din această etapă, la categoria 2000 sunt opt reprezentanţi după debutul lui Cocian, dar la 2001 a rămas tot unul singur.

Analizând distribuţia pe posturi se poate observa că, din cei 208 de jucători care au bifat cel puţin o prezenţă în teren, în primele 20 runde, cei mai numeroşi sunt mijlocaşii, 98 la număr, urmaţi de fundaşi, cu 37 mai puţini. Astfel: Portari: Paşca (Şoimii Pâncota), Căucă (F.C. Braşov), Fila, R. Stoian (ambii Juventus), Anca-Trip (Olimpia), Al. Radu (Metalul), Gudea (Tărlungeni), Niga (Foresta), Căbuz, Muţiu (ambii CSM Rm. Vâlcea), Aioani (Chindia), C. Munteanu, Ed. Preda (ambii Berceni), Niczuly (Sepsi OSK), A. Constantinescu, Gkakos (ambii ASU Poli), Gârlea (Dacia Unirea); Fundaşi: Al. Gheorghe, Covalschi (ambii CS Afumaţi),

C. Covaci, D. Dan, Ţugulescu, Morschil, Jurău, Dulap (toţi Şoimii Pâncota), Fl. Dumbravă, P. Chiş, Tankö (toţi Sepsi OSK), Săftescu, Băjan (ambii F.C. Braşov), R. Alecsandru, Carabela (ambii Juventus), Tirică, Bg. Stancu (ambii CS Mioveni), Ciul (Olimpia), Dr. Matei, E. Matei, G. Nedelcu, M. Ciobanu, A. Ilie, C. Dima, Rzv. Petre (toţi Metalul), Ţenea, Codreanu, Mihuţ (toţi Dunărea), Ciortan, Nicolici, M. Zamfir (toţi Tărlungeni), A. Mutu, Turda, Aeroaiei, Masella (toţi Foresta), Copaci, Cr. Costin, Burlă, Celea (toţi UTA BD), D. Dumitraşcu (CSM Rm. Vâlcea), Todorov, Motreanu (ambii ASU Poli), Răuţă, Al. Grigore, Darie, A. Iordache (toţi Baloteşti), Fl. Niţă, Al. Vasile, M. Badea, Chireaţă (toţi Berceni), Butean, Perju, Fota, R. Crişan, Fl. Ştefan (toţi Academica), Fl. Drăgan, Al. Radu, I. Ban, Bactăr (toţi Luceafărul), Ad. loniţă (Chindia), Ed. Oprea (Dacia Unirea); Mijlocaşi: Vl. Tudorache, Val. Costache, Al. Mitu (toţi CS Afumaţi), Ursoi, Ştrengar,

D. Bogdan, Dihel, Farcaş, I. lanc, Taîder (toţi Şoimii Pâncota), Jakab, Tofan (ambii Sepsi OSK), P. Iacob, Răchişan, L. Manole, Pamfile, Fl. Răsdan (toţi F.C. Braşov), Boboc, Rădescu, Ed. Florescu, Iamandi (toţi CS Mioveni), Cocian, Erdei, Krausz, Kanalos, Bura, D. Lukacs, Tudoran (toţi Olimpia), Ghimiş, Buzdugan, Pitulice, Şendroiu, Tessin, Cl. Ştefan (toţi Metalul), P. Radu, Licu, Preoteasa, Dat, Danciu (toţi Dunărea), D. Oprea, G. Niţă, Roşoagă, Calu, M. Iordache (toţi Dacia Unirea), V. Mihai, I. Anghel, G. Mihai, Şt. Niculae, R. Nae (toţi Tărlungeni), Dănilă, Cerlincă, Strugariu (toţi Foresta), Man, Jorza, I. Tănase, Stahl, M. Vlad, D. Covaci (toţi UTA BD), Ad. Cîrstea, S. Drăghici, R. Georgescu, Ov. Mihai, Piscanu, I. Marian, N. Mocanu, Târş (toţi CSM Rm. Vâlcea), Teuţ, Giuricici, Dănăricu, Ţugui (toţi ASU Poli), Parghel, Cr. Stoica, Roşciugă (toţi Chindia), Val. Niculae, P. Ioniţă, Păduraru, Bakalli (toţi Baloteşti), M. Ion, Matincă, Carp, Pădure, Cr. Matei, R. Lică, B. Iancu, R. Petre, Fl. Matei, M. Anton (toţi Berceni), Pecilă, L. Olea, Gojnea, Cocîrlă (toţi Academica), Ţegle, Bedea, I. Cuc, D. Costea (toţi Luceafărul), Al. Roşca, Sbârcea (ambii Juventus); Atacanţi: Şt. Vasile (CS Afumaţi), D. Lung, Andrei Pătraşcu (ambii Şoimii Pâncota), Veress (Sepsi OSK), E. Nica, Fl. Cazan, Dr. Florea (toţi Juventus), I. Dinu, I. Iorga, Bg. Oancea, Borţoneanu, F. Paraschiv (toţi Metalul), Dobra, Mareş, Dincă (toţi Dunărea), Muscă, P. Ioan, Mucuţă (toţi Dacia Unirea), Ad. Petre (UTA BD), Brice Nanou, Luduşan (ambii Olimpia Satu Mare), Neguţ, Nisipeanu (ambii Chindia), D. Stancu, Bădulescu, Măcriş (toţi Berceni), P. Niţă, D. Mărgărit, D. Neamţu (toţi ASU Poli), M. Coman (Academica), Stăvărache (Şoimii/Berceni), Zs. Lukacs (Luceafărul), S. Ivan (CS Mioveni)

