Tineri arestaţi pentru trafic şi consum de droguri

In continuarea acţiunilor desfăşurate în ziua de 18 iulie a.c., poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate Dâmboviţa, sprijiniţi de efective de la Serviciul de Ordine Publică, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – B.T. Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a altor doi tineri bănuiţi de trafic de droguri de risc şi deţinere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu. La data de 11 septembrie a.c., Tribunalul Dâmboviţa a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile faţă de cei doi bănuiţi. Vă reamintim că, la data de 18 iulie a.c., structura de combatere a criminalităţii organizate Dâmboviţa, cu sprijinul Serviciului de Ordine Publică, sub coordonarea D.I.I.C.O.T -B.T. Dâmboviţa, a efectuat 11 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Dâmboviţa şi Ilfov, precum şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite de trafic şi consum de droguri de risc, fapte comise în perioada februarie-iulie 2018. La percheziţii, au fost descoperite şi ridicate 410 grame de cannabis, 4 cântare electronice de precizie, mai multe recipiente şi folii de staniol cu resturi vegetale, 8 telefoane mobile şi 2.640 de lei.În urma probatoriului administrat, pe numele a patru bărbaţi, Tribunalul Dâmboviţa a emis mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Cei în cauză au fost încarceraţi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. La activitate au participat şi poliţişti din cadrul Serviciului de Ordine Publică Dâmboviţa, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Ploieşti, poliţişti de la Serviciul de Combatere Criminalităţii Organizate Buzău, precum şi jandarmi.