TIBERIU CĂPUŞĂ, DE LA CHINDIA DIRECT ÎN SERIE A?

Giani Căpuşă a vorbit despre debutul lui Tiberiu în meciul cu Anglia şi a dezvăluit că fundaşul dreapta are ofertă din Serie A.

Tiberiu Căpuşă a debutat la echipa naţională în minutul 66 al partidei de la Middlesbrough cu Anglia, când l-a înlocuit pe Deian Sorescu. La doar un minut distanţă, arbitrul a sancţionat cu fault un duel dintre fundaşul dreapta şi Jack Grealish.

Tatăl lui Tiberiu a fost şi el fotbalist şi a oferit un interviu la rece pentru FANATIK, în care i-a arătat cu degetul pe cei care l-au criticat pe jucător şi a dezvăluit că tânărul a fost iniţial foarte afectat din cauza acestor acuze.

Mai mult, potrivit tatălui său, Tiberiu Căpuşă ar avea oferte concrete din prima ligă italiană de fotbal: „El îl are impresar pe Lucian Marinescu. O să vorbim după ce se întoarce din Italia. Are oferte şi de afară, şi din Liga 1! O să hotărască împreună cu Tibi. Ar fi ceva din Italia, din Serie A, de la o echipă din a doua jumătate a clasamentului! Nu ştiu dacă ar vrea el să spun de la ce echipă.

Cred că îşi doreşte să mai joace încă un an în Liga 1. Eu aş vrea să plece în străinătate. Eu zic că dacă joacă într-un campionat mai puternic, automat îi va creşte şi valoarea. Acuma vedem ce zice şi el, ce i se oferă, ce va spune domnul Gheorghe Hagi.

În momentul de faţă nu îl văd titular la Viitorul! Nu îl văd pentru că sunt foarte mulţi fundaşi dreapta acolo şi dacă nu sunt se inventează! Nu, nu. Chiar nu cred că poate juca meci de meci. Am vorbit cu domnul Gică Popescu în decembrie şi dânsul a zis să îl lăsăm la Chindia până în vară şi apoi vedem. Posibil să i se prelungească împrumutul cu un an la Chindia. Se poate şi asta. Vedem ce se va întâmpla în funcţie de ce zice şi domnul Hagi şi ce oferte vor fi. Eu zic că într-o săptămână-două se va rezolva şi această problemă.”