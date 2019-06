Share This





















Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii. Legea a fost adoptată cu 197 de voturi „pentru” şi 70 de abţineri.

În cadrul dezbaterilor în plen, parlamentarii din Opoziţie nu au fost de acord cu modul de reexaminare a legii sistemnului public de pensii.

Deputatul PSD, Corneliu Ştefan şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la această lege: „Astăzi, am votat Legea pensiilor, act normativ care va crea echilibru şi siguranţă existenţială. Ne-am asumat această lege, pentru că am dorit ca veniturile pensionarilor români, care au muncit o viaţă întreagă în diferite sectoare de activitate, să fie apropiate de standardele europene.

Decalajele enorme dintre pensiile din Occident şi cele din ţara noastră trebuie să fie eliminate, iar noua Lege a pensiilor, votată astăzi, porneşte acest proces. Punctul de pensie va fi 1.265 de lei anul acesta, 1.775 de lei în 2020 şi 1.875 de lei în 2021. De asemenea, din 2020, va fi indexat, anual, în funcţie de rata inflaţiei.

Temerile exprimate de opoziţie, cum că nu există bani pentru plata pensiilor, sunt o dezinformare cu iz politicianist. Sunt fonduri pentru susţinerea măririlor de pensii conform noii legi! Veniturile bugetare, mai mari ca niciodată, permit aceste majorări.”