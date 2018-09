Tele-protocoale şi prea puţinul bun simţ

Share This





















Nici nu se stinseseră bine ecourile conferinţei de presă de la Neptun, că preşedintele director general al TVR, Doina Gradea, a zbughit-o spre Capitală, de la Braşov, unde era prezentă la Cerbul de Aur. N-a contat că era duminică: trebuia musai verificată situaţia sesizată de Liviu Dragnea, cu privire la existenţa unui protocol secret DNA – TVR. Chiar şi după acest teatru ieftin, este greu de crezut că Doina Gradea nu avea cunoştinţă de existenţa unui protocol secret încheiat între televiziunea publică şi Direcţia Naţională Anticorupţie, mai ales că, la nivelul conducerii televiziunii publice, ar exista de mult nemulţumiri cu privire la circuitul documentelor în instituţie.

Cum preşedintele PSD Liviu Dragnea declarase sâmbătă, la Neptun, că a fost informat că ar exista un protocol între DNA şi TVR şi că, în cazul în care informaţia este reală, cineva din conducerea postului public ar trebui să vorbească despre asta, doamna preşedinte s-a şi grăbit să facă frumos. De, oricum vorbeşte lumea că ar fi politizat, ca mai toţi predecesorii în funcţie, toate emisiunile şi jurnalele care mai au cât de cât audienţă.

Şi pentru că tot am amintit, fie numai în treacăt de Cerbul de Aur, trebuie spus şi că o puzderie de subordonaţi ai doamnei Gradea a petrecut o vacanţă sub Tâmpa: cazare bună, mâncare la fel, totul pe banii contribuabililor, la adăpostul unei încercări lamentabile de a resuscita un festival care nu mai are priză la public.