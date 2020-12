TEJA A RECUNOSCUT SUPERIORITATEA CHINDIEI

FC Voluntari a fost învinsă clar de Chindia, scor 0-2, meci la finalul căruia Mihai Teja a fost resemnat.

Antrenorul ilfovenilor a recunoscut că, pentru moment, echipa sa atât poate, schimbările masive la nivelul lotului din vară fiind încă greu de gestionat.

„N-a fost uşor, am întâlnit o echipă bună, organizată. Am făcut nişte greşeli individuale care ne-au costat. Până la gol, am avut o atitudine bună. Nu suntem într-un moment foarte bun, dar trebuie să ne revenim. Obiectivul nostru este să scăpăm devreme de emoţiile retrogradării, am pierdut o echipă întreagă în vară. Au venit jucătorii târziu, e greu în cinci luni să schimbi o echipă întreagă şi să ai şi rezultate. Trebuie muncă mai multă. N-avem forţă, atât putem. La noi apar greşeli la fiecare meci, poate avem nevoie să fim mai concentraţi. Nu suntem o echipă cu forţă, care să poată domina orice adversar, cum am fost anul trecut”, a declarat Mihai Teja.

Partida cu Chindia a consemnat revenirea lui Mihai Teja pe banca celor de la Voluntari, după perioada în care a fost internat cu COVID-19 în spital. După joc, antrenorul a dezvăluit prin ce a trecut în ultimele săptămâni.

„M-am simţit rău, am fost conectat la aparate. Le mulţumesc celor de la Matei Balş, sunt nişte eroi. M-am simţit rău, m-am speriat, de aceea am şi mers la spital, important e că mi-am revenit”, a transmis Mihai Teja.