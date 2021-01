Teatrul „Tony Bulandra”se redeschide de Ziua lui Eminescu

Scăderea ratei de incidenţă a numărului de infectări cu COVID-19 sub 3 la mie, implicit ieşirea Municipiului Târgovişte din aşa-numitul „scenariu roşi” permite redeschiderea instituţiilor de cultură şi a sălilor de spectacol pentru public. Rămân însă obligatorii regulile de distanţare fizică şi sanitare şi nu poate fi depăşită o treime din capacitatea maximă. Este totuşi o schimbare de bun augur şi cu atât mai salutară este decizia conducerii Teatrului Municipal „Tony Bulandra” de a oferi târgoviştenilor o deschidere a stagiunii cu totul deosebită.

După aproape un an, teatrul târgoviştean îşi redeschide porţile vineri, pe 15 ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu, marcată ca Ziua Culturii Naţionale. Firesc, momentele culturale susţinute de actori vor fi închinate memoriei poetului nepereche, fiind pregătită o serie de surprise. Suita de activităţi se va desfăşura nu doar în incinta instituţiei teatrale, ci şi pe străzile şi în parcurile municipiului. Artiştii vor purta costume deosebite, vor merge pe străzile Târgoviştei şi vor recita trecătorilor, într-un mod cu totul inedit, poeme eminesciene.

„La ora actuală, s-a dat drumul la teatre şi restaurante în proporţie de 30% din capacitate. Deschidem teatrul în data de 15 ianuarie, de ziua lui Mihai Eminescu, aşa cum o facem de când s-a deschis acest teatru. Această zi este una importantă pentru noi şi aşa trebuie să fie pentru fiecare român.

Din ziua în care vom deschide teatrul, vom face două lucruri. În primul rând, toţi actorii teatrului vor fi costumaţi adecvat şi vor avea nişte trompete sau tromboane, vor merge pe străzi şi celor pe care îi întâlnesc în oraşul Târgovişte, prin centrul vechi, prin parcuri, prin magazine, pe oriunde îi întâlnesc, le vor şopti la ureche versuri de-ale lui Eminescu. Aceste trompete au fost făcute de o lungime de doi metri, deci distanţarea va fi respectată.

Cei de la Ministerul Culturii ne-au comunicat să proiectăm portretul lui Eminescu pe clădire, să ţinem speech-uri, dar cred că prin această acţiunea a noastră îi vom emoţiona mai tare pe iubitorii de cultură.

Seara, am invitat-o pe colega mea de şcoală, Maia Morgenstern, dar nu să recite neapărat din Eminescu, ci să facă o lectură din Cezara, proză a lui Eminescu, care este mai puţin citită şi este foarte teatrală. Maia Morgenstern va fi însoţită de colegul său, Marius Bodochi”, a dezvăluit managerul Teatrului „Tony Bulandra” din Târgovişte.