Teatrul Tony Bulandra Târgovişte Spectacolul Gaiţele în Bucureştii lui Caragiale

Avem bucuria să vă aducem la cunoştinţă că Teatrul Tony Bulandra Târgovişte a fost invitat să prezinte spectacolul „Gaiţele”, în regia lui Mc Ranin, în cadrul Festivalului Bucureştii lui Caragiale, ediţia a VlI-a, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul Ion Creangă. Reprezentaţia a avut loc joi, 30 august, începând cu ora 19:00,pe Scena Mare din cea mai veche grădină a Capitalei – Parcul Cişmigiu.

Teatrul târgoviştean este pentru a doua oară invitat în cadrul acestui festival din ce în ce mai îndrăgit de publicul larg, după ce anul trecut a prezentat „Mofturile lui nenea lancu” (regia: Mc Ranin) care s-a bucurat de mare succes.

PROGRAM – FESTIVALUL BUCUREŞTII LUI CARAGIALE Ediţia a VII-a, 27 august -2 septembrie 2018, Parcul Cişmigiu, Bucureşti

LUNI, 27AUGUST SCENA MICĂ

10:00 – 10:45 „Caragiale Express”, spectacol pentru copii (7+), MiniArtShow 10:45 – 11:00 Demonstraţie de dans clasic, Clubul Sportiv DANCE FACTORY 11:00 – 12:00 „Copilăria lui Mozart”, spectacol pentru copii (4+), Asociaţia „Clasic e fantastic”

12:00 – 12:30 Spectacol de magie cu Cristina Strecopîtov

12:30 – 13:00 Demonstraţie de sărituri cu

bicicleta cu Gabi Orban

17:30 – 18:00 Concert – Cvartet Anima

18:00 – 18:50 Concert – Muzica Militară a

Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”

20:30 – 22:00 „Gunoierul” de Mimi

Brănescu, spectacol (16+)

SCENA MARE

19:00 – 20:10 „Goe în Ţara Minunilor”, după I.L. Caragiale, spectacol pentru copii (7+), Teatrul Ion Creangă

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU

COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU

ADULŢI

18:00 – 20:00 Atelier „Borcanul cu vise”, Fundaţia Calea Victoriei

MARŢI, 28 AUGUST SCENA MICĂ

10:00 – 10:45 „Amintiri într-o valiză”, spectacol pentru copii (2-5 ani), Teatrul Ion Creangă

10:45 – 11:15 Concert – Corul de copii „Sunetul Muzicii”

11:15 – 11:45 Concert – Maria Popa 11:45 – 12:15 Spectacol de magie cu Cristina Strecopîtov

12:15 – 13:00 „Micii toboşari”, atelier interactiv de percuţie cu Mihai Axinte 17:00 – 17:50 Concert – Muzică de promenadă

18:00 – 19:30 „Slugă la 5 stăpâni” de Mihai Gruia Sandu, spectacol, UNATC „I.L. Caragiale”

SCENA MARE

20:00 – 22:00 „Ultima oră” de Mihail Sebastian, spectacol (16+), Teatrul Municipal Ariel, Râmnicu Vâlcea

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULŢI

18:00 – 20:00 Atelier de pictat pălării de paie, Fundaţia Calea Victoriei

MIERCURI, 29 AUGUST SCENA MICĂ

10:00 – 10:30 „România dodoloaţă”, spectacol pentru copii (6+), Teatrul Ion Creangă

10:30 – 11:00 Demonstraţie de dans popular, Trupa Larisa şi Marin Barbu 11:00 – 11:15 Demonstraţie de dans clasic, Clubul Sportiv DANCE FACTORY 11:15 – 11:30 Recital de chitară clasică cu George Popescu

11:30 – 12:15 Concert – Corul Meloritm 12:15 – 12:45 Spectacol cu baloane de săpun, Claudia Stroe

16:15 – 17:00 Concert – Bianca Mihai & Band

17:00 – 17:30 „Control”, spectacol de magie (14+) cu Cristian Pestriţu 17:30 – 18:30 „The Fly”, spectacol-concert cu Marius Vernescu, Alexandru Pribeagu & friends

SCENA MARE

19:00 – 22:00 „.. .Escu” de Tudor Muşates-cu, spectacol (16+), Teatrul Mic (cu pauză)

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULŢI

18:00 – 20:00 Atelier de pictură pe ceramică, Fundaţia Calea Victoriei

ALTE ACTIVITĂŢI

11:00 – 16:00 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalaţie interactivă „Telefonul Amintirilor”

JOI, 30 AUGUST SCENA MICĂ

10:00 – 11:10 „Fluturi şi oameni”, spectacol pentru copii (3+), Compania de teatru Two of Us

11:10 – 11:45 Karaoke cu Andreea Gaica şi Andra Mirescu

11:45 – 12:30 „Clara, funcţionara timpului liber”, spectacol pentru copii (6+), Ana Turoş

12:30 – 12:45 Trouble Crew Show 12:45 – 13:00 Recital de flaut şi oboi cu Irina Roman şi Carmen Simion 16:30 – 17:15 Concert – Melodiile Americii Latine, Marthin Marcos 17:15 – 17:45 „România dodoloaţă”, spectacol pentru copii (6+), Teatrul Ion Creangă

18:00 – 18:50 Concert – Adrian Nour & Trio Zamfirescu

SCENA MARE

19:00 – 21:30 „Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, spectacol (16+), Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte (cu pauză)

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULŢI

18:00 – 20:00 Atelier de colaj – personaje caragialiene, Fundaţia Calea Victoriei

ALTE ACTIVITĂŢI

11:00 – 16:00 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalaţie interactivă „Telefonul Amintirilor”

VINERI, 31 AUGUST SCENA MICĂ

10:00 – 11:00 Spectacol de improvizaţie

pentru copii, Urban Impro

11:00 – 11:15 Demonstraţie de dans

sportiv, Federaţia Română de Dans

Sportiv

11:15 – 11:45 Karaoke cu Andreea Gaica şi Andra Mirescu

11:45 – 12:00 Recital de flaut şi oboi cu

Irina Roman şi Carmen Simion

12:00 – 12:30 „Monşer! Musiu!”,

improvizaţie instrumentală cu Ruxandra

Coman şi Răzvan Ropotan

12:30 – 12:45 Funny Circus, spectacol

pentru copii

17:00 – 18:00 Conferinţa „Poveştile costumului popular românesc”, Fundaţia Calea Victoriei

18:00 – 18:50 Concert – Irina Sârbu & Band

SCENA MARE

19:00 – 21:00 „Magic Naţional”, spectacol (16+), Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU ADULŢI

18:00 – 20:00 Atelier de pictat pe farfurii de lemn, Fundaţia Calea Victoriei

ALTE ACTIVITĂŢI

11:00 – 20:30 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalaţie interactivă „Telefonul Amintirilor” 16:00 – 18:00 Plimbări culturale în zona Grădinii Cişmigiu, Fundaţia Calea Victoriei

SÂMBĂTĂ, 1 SEPTEMBRIE SCENA MICĂ

10:00 – 10:30 „România dodoloaţă”, spectacol pentru copii (6+), Teatrul Ion Creangă

10:30 – 11:15 „The Sound of Musical”,

Corul de Copii Radio

11:15 – 11:45 Trouble Crew Show 11:45 – 12:00 Jonglerii şi acrobaţii cu Vlad Benescu

12:00 – 12:50 „Prinţesa Anastasia”, spectacol pentru copii, Asociaţia CREAS 16:45 – 17:45 Conferinţa „Bucureştiul de altădată”, Fundaţia Calea Victoriei 19:30 – 20:20 Concert – Mircea Tiberian şi Nadia Trohin

20:30 – 21:30 „Pân’ la Rai” cu Adrian Naidin

SCENA MARE

18:00 – 19:20 „Pantalone în lună”, după Cyrano de Bergerac, spectacol pentru copii (5+), Teatrul Ion Creangă

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ALTE ACTIVITĂŢI

11:00 – 13:00 Plimbări culturale în zona Grădinii Cişmigiu, Fundaţia Calea Victoriei 11:00 – 20:30 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalaţie interactivă „Telefonul Amintirilor”

DUMINICĂ, 2 SEPTEMBRIE

SCENA MICĂ

10:00 – 11:00 „Parafraze cu parfum interbelic”, Corul de copii al Operei Naţionale Bucureşti

11:00 – 11:15 Funny Circus, spectacol pentru copii

11:15 – 11:30 Jonglerii şi acrobaţii cu Vlad Benescu

1 1:30 – 12:00 „Monşer! Musiu!”, improvizaţie instrumentală cu Ruxandra Coman şi Răzvan Ropotan 12:00 – 12:30 Spectacol cu baloane de săpun, Claudia Stroe

12:30 – 13:00 Recital de balet, Victoria Dance Studio

17:30 – 18:15 Concert – Alex Ştefănescu 18:15 – 19:15 „SăFTIŢă” cu Marius Mihalache & Band

19:15 – 20:45 „Căldură? Mare?”, după I.L.Caragiale, spectacol (14+)

SCENA MARE

21:00 – 22:00 Concert – Orchestra Naţională Radio

ATELIERE DE CREATIVITATE PENTRU COPII

11:00 – 14:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

16:00 – 18:00 Pictură pe apă, Recreativo 17:00 – 20:00 Caravana meşteşugurilor, Şcoala de la Piscu

ALTE ACTIVITĂŢI

11:00 – 20:30 Muzeul Memoriei: mesaje din trecutul tău – instalaţie interactivă „Telefonul Amintirilor” 15:00 – 17:00 Plimbări culturale în zona Grădinii Cişmigiu, Fundaţia Calea Victoriei

Photobus: Maşina cu poze / Cabina foto Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 16:00 – 22:00

Expoziţie: Maşini de epocă

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie,

10:00 – 22:00

Expoziţie: Biciclete retro, Retro Velo România

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 22:00

Expoziţie: Fotografii din Bucureştii de altădată

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 22:00

Tombola cu Amintiri

Luni, 27 august – Duminică, 2 septembrie, 10:00 – 13:00 şi 15:00 – 21:00