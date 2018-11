Teatrul Tony Bulandra Târgovişte COMUNICAT DE PRESĂ Sfârşitul de săptămână se anunţă plin de evenimente de seamă 1 şi 2 decembrie 2018 vor fi o impresionantă sărbătoare a Centenarului

Share This





















În Piaţa Tricolorului, pe data de 1 decembrie, de la 16:00, are loc spectacolul-evocare „Ferdinand şi Regina Maria”, cât şi spectacole muzicale surpriză dedicate Centenarului Marii Uniri. Momentul pregătit va fi unul înălţător care va avea în distribuţie actori ai Teatrului Tony Bulandra: În Piaţa Tricolorului, pe data de 1 decembrie, de la 16:00, are loc spectacolul-evocare „Ferdinand şi Regina Maria”, cât şi spectacole muzicale surpriză dedicate Centenarului Marii Uniri. Momentul pregătit va fi unul înălţător care va avea în distribuţie actori ai Teatrului Tony Bulandra: Ioana Farcaş, Liviu Cheloiu, Mircea Silaghi, Radu Câmpean. La ora 18:00, Domnul Primar jr. Daniel Cristian Stan va aprinde luminile bradului de Crăciun din acest an, făcând astfel deschiderea Orăşelului lui Moş Crăciun.

Ziua de 2 decembrie nu este mai prejos. La Teatrul Tony Bulandra, Un eveniment cu însemnătate deosebită este şi proiecţia de la ora 18:30 a filmului „Trenul fantomă” cu actorul Tony Bulandra în rol principal, film realizat în 1933, foarte reuşit în generarea suspansului. Această proiecţie de gală va fi prezentată de criticul de film Irina Margareta Nistor.

Seara continuă de la ora 20:00, cu filmului inspiraţional „Coborâm la prima”, în regia lui Tedy Necula. El este primul regizor cu dizabilităţi din România. Povestea lui de viaţă inspiră audienţe largi în cadrul speech-urilor inspiraţionale pe care le ţine sau prin filmele sale. „Coborâm la prima este o poveste inspiraţională pe care o trăim în fiecare zi. Suntem în metrou aşa cum suntem şi în lume, unii lângă alţii. Nu este un film despre Colectiv, dar viaţa nu poate nega evenimentul. Sunt poveşti paralele din vieţile mai multor oameni care se întâlnesc într-o zi cu o semnificaţie specială pentru unii.”

Toate aceste proiecţii de film au acces gratuit, în limita locurilor disponibile.

Vă aşteptăm atât în Piaţa Tricolorului, cât şi la Teatrul Tony Bulandra, pentru o frumoasă şi binemeritată sărbătorire a spiritului românesc!

La mulţi ani, români!