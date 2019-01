Teatrul Tony Bulandra Târaoviste „Dor de Eminescu”

Share This





















Teatrul Tony Bulandra începe anul 2019 cu două evenimente de mare valoare: Spectacolul de muzică şi poezie Dor de Eminescu cu Ion Caramitru şi Aurelian Octav Popa – luni, 14 ianuarie, ora 20:00 şi Concertul Extraordinar al Corului Regal, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu şi concertând pentru prima oară în Târgovişte -marţi, 15 ianuarie, ora 19:00, ambele evenimente având loc în Sala Mare.

Începem un nou an de speranţe, dorinţe, aşteptări, întâlniri… un nou an în care pe scena Teatrului Tony Bulandra vor lua naştere noi personaje cu care sunteţi chemaţi să faceţi cunoştinţă, să le îndrăgiţi sau să le puneţi întrebări. Evenimente iernatice, primăvăratice, premiere şi Babel-ul. Apoi vara când ieşim în stradă, pentru că e cald şi frumos, şi ne dăm întâlnire la Curtea Domnească pentru Festivalul Medieval, pentru Zilele Cetăţii. Multe se prefigurează în viitor ca printr-o ceaţă lăptoasă care s-a mai abătut din când în când în ultimele săptămâni peste Târgovişte, atunci când razele soarelui de peste zi s-au întâlnit cu gerul nopţii. Astfel, cu toate că se anunţă un an încărcat, începem domol şi poetic, muzical şi sensibil.

„Dor de Eminescu” este mai mult decât un recital de versuri, este o poveste despre sentimentele, atitudinile, convingerile fiecăruia dintre noi, brodate abil în vers şi proză, alcătuită din scrierile literare şi filosofice ale lui Eminescu. Muzica originală a clarinetistului Aurelian Octav Popa nu acompaniază cuvântul, ci completează povestea, transmiţând şi continuând ideile rostite de către Maestrul Ion Caramitru. Cei doi artişti dialoghează, astfel, într-o formulă scenică inedită, prezentând un spectacol alcătuit pe baza unor selecţiuni din manuscrisele de poezie, proză şi filosofie ale marelui poet naţional.

Corul Regal este un ansamblu cameral de tineret aflat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României, format din tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, majoritatea dintre ei fiind studenţi şi absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Corul Regal a fost inaugurat la 6 iulie 2012 printr-un concert care a avut loc în Sala Regilor din incinta Palatului Elisabeta, în prezenţa Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române şi a Alteţei Sale Regale Principele Radu al României. Apoi, în data de 28 februarie 2013, în Sala de Muzică a Castelului Peleş din Sinaia, Corul Regal a susţinut un recital extraordinar, ocazie cu care ansamblul a primit Diploma de Înalt Patronaj Regal oferită de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României. Corul Regal are ca scop principal promovarea muzicii culte româneşti, atât prin abordarea creaţiei compozitorilor consacraţi, cât şi prin prezentarea în primă audiţie a lucrărilor muzicale contemporane. De asemenea, acesta susţine şi repertorii variate ce cuprind lucrări din întreaga istorie a muzicii universale. În plus, ansamblul doreşte să promoveze arta corală în rândul publicului românesc, şi urmăreşte creşterea vizibilităţii artei corale româneşti la nivel european şi mondial.

Vă aşteptăm cu multă bucurie în ambele seri ce se anunţă a fi memorabile!