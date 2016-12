Taxele şi impozitele locale rămân neschimbate în anul 2017, la Răzvad

Share This





















Taxele şi impozitele locale ce vor fi plătite de populaţia din comuna Răzvad în anul 2017 rămân la acelaşi nivel cu cele din anul 2016, potrivit unei hotărâri adoptată, în noiembrie, în cadrul şedinţei Consiliului Local. Proiectul de hotărâre mai prevede că, anul viitor, persoanele juridice din comuna Răzvad beneficiază de o bonificaţie de 5% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie

2017.

„La sfârşitul lunii noiembrie în cadrul şediţei CL Răzvad am aprobat taxele şi impozitele pentru anul 2017. Taxele şi impozitele în anul 2017 sunt la fel ca în 2016, nu au crescut. Ba mai mult pentru persoane juridice am introdus şi o facilitate, o reducere de 5% pentru cei care vin şi plătesc taxele şi impozitele în primele 90 de zile ale anului”, a declarat primarul Emanuel Spătaru.

Contribuabilii, persoane fizice cu datorii la Primăria Răzvad pot beneficia de anularea penalităţilor până pe data de 27.12.2016 Răzvădenii mai pot beneficia de o facilitate până pe data de 27.12.2016. Începând cu data de 01.11.2016, a fost aprobată scutirea integrală a majorărilor de întârziere datorate de contribuabilii persoane fizice pentru neachitarea la termenele de plată a impozitelor şi taxelor locale.

Primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru a făcut din nou un apel către toţi cetăţenii comunei cu privire la această facilitate.

„Sigur, pe această cale fac un apel pentru toţi cetăţenii comunei Răzvad şi anume că au mai rămas doar câteva zile în care mai pot beneficia de scutirea integrală a majorărilor de întârziere datorate pentru nea-chitarea la termenele de plată a impozitelor şi taxelor locale”, a mai spus primarul Emanuel Spătaru.

Moş Crăciun va sosi la Răzvad

Un alt anunţ important făcut de primarul Emanuel Spătaru a fost că Moş Crăciun va veni cu draruri pentru toţi şcolarii şi preşcolarii din Răzvad: „Îl vom aduce pe Moş Crăciun la copiii din Răzvad. Va fi o mare bucurie. Am făcut şi anul trecut acest lucru şi copiii s-au bucurat foarte mult”, a declarat Emanuel Spătaru. Moşul va sosi luni, 19 decembrie, în comuna Răzvad.