TATĂL DÂMBOVIȚEANULUI VALENTIN MIHĂILĂ S-A SUPĂRAT PE CONTESTATARII FIULUI

Valentin Mihăilă (21 de ani) a fost împrumutat de Parma celor de la Atalanta până la finalul sezonului, iar clubul din Bergamo va fi obligat să îl cumpere definitiv dacă fotbalistul va bifa un anumit număr de meciuri.

Tatăl lui Valentin Mihăilă, originar din Finta (Dâmbovița), a mărturisit într-o intervenție telefonică la emisiunea Liga Digisport că a fost surprins de împrumutul fotbalistului la Atalanta, mai ales că a aflat din presă despre interesul formației din Serie A pentru fiul său.Marian Mihăilă spune că o parte din meritul mutării lui Valentin Mihăilă la Atalanta îi aparține și agentului fotbalistului, Giovanni Becali, care s-a ocupat atent de tratativele cu echipa antrenată de Gian Piero Gasperini.

”Nu știu de unde a apărut interesul de la Atalanta. Eu am aflat din presă. Eu am aflat miercurea trecută că Atalanta vrea să îl împrumute. De atunci, s-a discutat. Este și meritul lui Giovanni Becali. S-a ocupat. În momentul când Atalanta l-a dorit, trebuia să fie cineva cu el, să discute problema. Toți critică ce a făcut Mihăilă la Parma. Mihăilă a avut un an la Parma. Cu două operații de pubalgie, să și joci, e imposibil. Acum a scăpat de pubalgie, nu mai e nicio problemă. E important să fie sănătos. Fotbalul e singurul lucru care îi place. Asta va face toată viața lui. Am mare încredere în el.

Trebuie să îi dea șansa să joace, de asta l-au transferat. Să iei pe cineva și să nu îi dai șansa să demonstreze… Cred că e ceva ce se poate realiza”, a declarat Marian Mihăilă la emisiunea Liga Digisport.

Tatăl lui Mihăilă a mărturisit că este deranjat de criticile îndreptate către Valentin pentru perioada petrecută la Parma pentru că acesta a avut parte de accidentări și nu a avut timp să demonstreze că este un jucător cu adevărat valoros.

Marian Mihăilă spune că, dacă Valentin se va impune la Atalanta, acest lucru va reprezenta un răspuns pentru toți contestatarii săi: ”Am pus suflet la copiii ăștia. Mă oftic ca parinte. Vezi comentarii. Vreau ca Vali să reușească și să demonstreze că jucătorul român este bun și acum. În ce condiții se ajunge fotbalist, eu știu foarte bine”.