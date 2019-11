Târgul de Întreprinderi Simulate TIMV 2019, ediţia a V- a

Share This





















Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi Centrul Studenţesc de Antreprenoriat şi Gestiunea Afacerilor sub egida Asociaţiei Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual, au organizat în perioada 14 – 15 noiembrie 2019, ediţia a V- a a Târgului de Întreprinderi Simulate TIMV 2019.

Acest eveniment are ca scop valorificarea spiritului antreprenorial, în mediul universitar şi de liceu din Romania (33 de întreprinderi simulate înscrise din Bucuresti, Gorj, Sibiu, Constanţa şi Dâmboviţa), familiarizarea studenţilor/elevilor cu activităţile specifice mediului real economic, asumarea riscului utilizând instrumentele specifice managementului riscului, dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător dinamic: gândirea critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităţilor, autoorganizarea şi autoevaluarea individuală, promovarea colaborării dintre mediul academic universitar şi mediul economic real şi încurajarea competiţiei şi a competitivităţii acestora.

În deschiderea evenimentului au susţinut alocuţiuni: conf. univ. dr. Gabriel Croitoru – cadru didactic al Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf. univ. dr. Mircea Duică – decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, conf. univ. dr. Cristina Ştefan – prorectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, prof. univ. dr. Constantin Pehoiu -preşedintele Senatului universitar, prof. Carmen Rădulescu – directorul adjunct al Colegiului Economic „Ion Ghica”, George Constantin Brezoi -director în cadrul agenţiei pentru IMM-uri Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Ploieşti, Sami Numan – manager al firmei NIMET S.R.L., Georgian Roşu – general manager al Companiei PLURIVA. Organizatorii au ţinut să mulţumească tuturor celor care au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului: Primăriei Municipiului Târgovişte, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi firmelor expozante.

Alături de studenţii Universităţii „Valahia” din Târgovişte, la acest eveniment au participat şi elevi de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovişte, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Gorj, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copşa Mică, Sibiu, Liceul Tehnologic „lordache Golescu” Găeşti, Colegiul Economic „Hermes” Bucureşti, Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kreţules-cu” Bucureşti, Liceul Tehnologic Automecanica Mediaş, Sibiu, Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti, Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgovişte.