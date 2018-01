TÂRGOVIŞTEANUL VLAD MAI ARE DE AŞTEPTAT

Share This





















Florin Niţă nu se mai transferă în Turcia. Dică are încredere că tot el va salva echipa şi-n primăvară, văzându-l drept portarul titular.

Florin Niţă intrase în colimatorul patronului la finele anului trecut şi se punea problema ca el să plece în această iarnă în Turcia. În cele din urmă, pentru titularul postului de portar al Stelei nu s-a materializat nicio variantă de transfer din Super Lig, astfel că fotbalistul de 30 de ani va continua cel puţin până în vară în roşu şi albastru.

Au fost discuţii cu câteva grupări din Ţara Semilunii, dar nu s-au concretizat, iar „otomanii” deja încep sezonul oficial, în această săptămână.

Cu toate că l-ar vrea pe Andrei Vlad titular, Gigi Becali şi-a securizat postul prin a-i extinde contractul lui Florin Niţă, care mai e jucătorul FCSB-ului până în 2021. Nicolae Dică a avut mai multe discuţii cu Niţă, i-a transmis că rămâne opţiunea principală pentru el şi i-a spus că trebuie să rămână concentrat pentru „dubla” cu Lazio Roma şi startul sezonului de primăvară. Andrei Vlad va apăra, mai mult ca sigur, în confruntările din Cupa României, prima urmând a fi cu FC Hermannstadt, scrie gsp.ro.

„Pe Andrei Vlad nu-l vrea Dică în primul „11”. Eu am insistat, dar nu trec peste antrenor. Când vrea el ceva cu adevărat, îi fac plăcerea. Dar numai cât are rezultate” – Gigi Becali, în noiembrie 2017