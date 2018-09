TÂRGOVIŞTEANUL VLAD, LUAT LA ŢINTĂ DE OAMENII DE FOTBAL

Share This





















Andrei Vlad pare să traverseze una dintre cele mai grele perioade ale carierei. Deşi are doar 19 ani, portarul de la FCSB primeşte din ce în ce mai multe sfaturi să părăsească echipa lui Dică dacă vreasă-şi relanseze cariera. Primul care i-a recomandat fostului jucător al Craiovei să facă pasul la altă echipă a fost Cristi Munteanu:

„Mi se pare că va trebui să plece de la Steaua urgent! Trebuie să meargă la o echipa din Liga 1 şi să joace un an sau doi meci de meci. Andrei este un jucător care nu duce presiunea. Şi eu am fost tânăr, şi Lobonţ, Stelea, Prunea şi Tene. Dar aveam alt caracter! Nu ne copleşea emoţia!”, a spus Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo la Pro Sport.

A urmat apoi şi Victor Piţurcă. Fostul selecţioner crede că roş-albaştrii s-au grăbit când au decis să mizeze pe el de la o vârstă atât de fragedă, fapt care i-a costat pe oamenii lui Dică: „Când a plecat de la Craiova, m-am interesat de el şi gata. Era pe la echipa a doua. Nu cred că este un portar de FCSB, dar poate să joace la o echipă fără presiune pentru a creşte în valoare. Pentru FCSB, a nu avea un al doilea portar de valoare, a fost o mare greşeală”, a declarat fostul jucător şi antrenor al Stelei în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Fostul mare portar al Generaţiei de Aur, Florin Prunea, şi-a făcut şi el cunoscută părerea, aceeaşi cu a mai multor specialişti din fotbalul românesc:

„Nu trebuie pus la zid după greşeala pe care a făcut-o la ultimul meci (n.r. – cu Rapid Viena). Nu poţi să iei capul unui copil de 20 de ani. El trebuie încurajat. Dar, eu zic că trebuie să plece de la Steaua, să plece unde să joace, pentru că în fotbal după o greşeală ai şansa de a juca după trei zile”, a spus Prunea la Digi Sport Matinal.

Andrei Vlad a ajuns la FCSB în vara anului trecut, pentru 400.000 de euro, însă a început să facă greşeală după greşeală atunci când a fost utilizat de Nicolae Dică. După gafele din sezonul trecut, Vlad a început şi acest sezon în aceeaşi notă.

Totul a pornit de la „dubla” cu Rapid Viena, când tânărul goalkeeper a gafat la faza golului, a mai comis şi alte erori, dar cu toate astea, n-a fost pus la zid de nimeni de la gruparea roş-albaştrilor. Apoi, Andrei Vlad a primit două goluri şi de la FC Botoşani şi unul de la Viitoru, însă fără să fi fost vina

lui.

în acest sezon, Vlad a jucat două meciuri în Liga 1 şi unul în Europa League.

FCSB are în lot 4 portari: Cristi Bălgrădean (30 de ani), Andrei Vlad (19 ani), Valentin Slabu (17 ani) şi Răzvan Ducan (17 ani).