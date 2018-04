Târgovisteanul Marius Dobă. tot mai departe de titlul naţional SEPSI SF. GHEORGHE SE APROPIE DE UN NOU TITLU NAŢIONAL

Share This





















Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfântu Gheorghe, a învins şi sâmbătă pe CSM Satu Mare, în al doilea meci din cinci programate în finala Ligii Naţionale, scor 71-51 (40-24). Sepsi are 2-0 la general, după victoria de vineri, în prima dispută a finalei.

Principalele marcatoare au fost Marshall 28 puncte, pentru Sepsi, respectiv Denson 23 şi Harrison 13, pentru CSM Satu Mare.

Vineri, în primul meci, Sepsi a câştigat cu scorul de 76-46 (39-28), astfel că are 2-0 la general.

Finala se mută la Satu Mare, în 26 şi 27 aprilie, iar al cincilea meci, din nou la Sepsi, în 30 aprilie.

Echipa care câştigă trei partide îşi trece în palmares titlul naţional, deţinut de Sepsi.

Campioana se află la a patra finală consecutivă, în timp ce CSM Satu Mare se laudă în acest sezon cu câştigarea Ligii Europei Centrale (CEWL) şi joacă finala după o pauză de şase sezoane.

În finala mică, pentru medaliile de bronz, Olimpia Braşov are 1-0 la general cu Universitatea Cluj, scor 86-70, iar meciul doi va avea loc duminică, la Cluj-Napoca. O eventuală partidă decisivă este programată în 25 aprilie, din nou la Braşov.