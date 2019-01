TÂRGOVIŞTEANUL LAURENŢIU REGHECAMPF, PREZENTAT LA NOUA SA ECHIPĂ

Share This





















Laurenţiu Reghecampf (43 de ani) este noul antrenor al formaţiei Al Wasl. Anunţul a fost făcut azi, pe pagina oficială de Twitter a clubului din Emiratele Arabe Unite.

„Al Wasl l-a angajat pe antrenorul român Laurenţiu Reghecampf pentru a prelua prima echipă a clubului în perioada următoare”, este anunţul de pe Twitter al grupării din Emiratele Arabe Unite.

Reghecampf îi ia locul la Al Wasllui Hassan Al Abdouli, numit cu puţin timp înainte interimar de conducerea clubului. Laurenţiu Reghecampf a antrenat echipa Al Wahda, tot din Emiratele Arabe Unite, în perioada iulie 2017 -noiembrie 2018.

După 13 etape disputate din campionatul Emiratelor Arabe Unite, Al Wasl ocupă locul 12, primul deasupra iniei retrogradării. Noua grupare a lui Reghecampf are 11 puncte şi 4 înfrângeri în ultimele 5 meciuri.

Reghe reuşeşte să îşi rotunjească serios averea cu noul contract prins. Acesta se întinde pe doi ani şi jumătate, iar românul va primi pentru fiecare an petrecut la cârma noii echipe nu mai puţin de 3 milioane de dolari. La aceste sume se pot adăuga prime consistente de obiectiv. În afară de cele două titluri cu FCSB, Reghe nu a avut mare succes în cariera de antrenor în altă parte. Însă, în perioada petrecută la echipa lui Becali şi-a creat o cotă fantastică, aceasta permiţându-i să negocieze „la sânge” contractele cu arabii. Dincolo de salariile consistente, tehnicianul a avut parte şi de despăgubiri pe măsură, în ultimii ani.

Conform cotidianului din Abu Dhabi, The National, Reghecampf a primit o sumă record după ce a fost dat afară de la Al Wahda, acum ceva mai mult de o lună. Tehnicianul român semnase în toamnă prelungirea contractului până în 2020, dar şefii au înţeles că echipa e într-o criză profundă şi doar o schimbare în staff-ul tehnic va aduce lucrurile pe linia de plutire. Ca atare, oficialii arabi au acceptat să îi plătească compensaţii uriaşe, în valoare de 2,2 milioane de euro.

Interesant e că Reghe nu s-a aflat în noiembrie la prima experienţă de genul acesta. Şi pe vremea când antrena în Arabia Saudită pe Al Hilal, tehnicianul s-a ales cu o recompensă substanţială după ce a fost dat afară. În 2015, antrenorului român i s-a arătat uşa după ce ratase toate obiectivele. În conturi i-au intrat însă 2,4 milioane de euro, sub formă de despăgubiri.