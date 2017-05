TÂRGOVIŞTEANUL HORIA PĂUN A FOST REALES PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI DE BASCHET

Share This





















In Biroul Federal a fost ales şi Cătălin Tănase, antrenorul prim divizionarei CS Municipal Târgovişte

Vineri, 05 mai 2017, Arena de Baschet din Capitală a găzduit Adunarea Generală ordinară de alegeri a FRB având următoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate al FRB în anul 2016.

2. Bilanţul financiar-contabil pe 2016.

3. Raportul Comisiei de Cenzori pe

2016.

4. Planul anual de activitate pe 2017.

5. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe

2017.

6. Afilieri definitive şi dezafilieri.

7. Alegeri pentru noul Birou Federal (1 preşedinte, 2 vicepreşedinţi, 10 membri)

In prezenţa preşedintelui de onoare al FRB, doamna Carmen Tocală, a reprezentantului MTS, domnul Răzvan Dinu, şi a notarului public, doamna Ioana Peneş, preşedintele Horia Păun a deschis Adunarea Generală şi a informat asistenţa că este consemnat cvorumul de şedinţă prin prezenţa a 204 de reprezentanţi ai structurilor afiliate (din totalul de 275). După ce au fost prezentate materialele de la punctele 1, 2 şi 3 de pe Ordinea de zi, membrii Adunării Generale au aprobat cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune pe anul 2016. Totodată, Adunarea Generală a aprobat în unanimitate şi planul anual de activitate al FRB pe 2017, dar şi bugetul de venituri şi cheltuieli al FRB pe 2017, iar la punctul 6 a fost aprobată cu unanimitate afilierea definitivă a următoarelor 9 structuri sportive: Asociaţia Baschet Club Sonicks Junior, cSs Palatul Copiilor Constanţa, CS Sport Club Municipal Timişoara, Asociaţia Baschet Club Tg Jiu, Asociaţia Club Sportiv BC STARTERS Iaşi, Asociaţia Club Sportiv Toro Dunk, Club Sportiv Chitila, Asociaţia Baschet Club LYNX, Clubul Sportiv Năvodari.

In jurul orelor prânzului, s-a ajuns şi la mult aşteptatul punct de pe Ordinea de zi, declanşându-se procedurile de alegeri, nu înainte, însă, de a fi aprobată componenta Comisiei de Distribuire, Numărare şi Validare a Voturilor, formată din domnii Ciprian Stoica, Vasile Tace, Liviu Puicu, Ciprian Borcilă şi Vlad Ghizdareanu.

Astfel, secretarul general al FRB, Dan Berceanu, împreună cu reprezentantul MTS au predat „ştafeta” de la previziu şi membrii CDNVV şi-au intrat în „pâine”.

Horia Păun – reales preşedinte; Alina Moanta şi Ghiţă Mureşan -aleşi vicepreşedinţi

Astfel, conform proceselor verbale, să menţionăm că la alegerile de astăzi au participat 204 reprezentanţi cu drept de vot din partea structurilor afiliate la FRB, care au fost înregistraţi pe listele nominale la secretariat, astfel că şedinţa a fost declarată statutară, fiind îndeplinit cvorumul, conform Statutului FRB. In urma votului exprimat, domnul Horia Păun a fost reales în funcţia de preşedinte al FRB cu o majoritate covârşitoare de voturi. Comisia de Distribuire, Numărare şi Validare a Voturilor, prezidată de domnul Ciprian Borcilă, a anunţat următoarele după votul pentru funcţia de preşedinte al FRB:

– au fost distribuite 198 de dosare cu buletine de vot şi au fost exprimate 198 de voturi pentru funcţia de preşedinte. Dintre acestea, 194 de voturi au fost valabile iar 4 voturi au fost anulate. Drept urmare, a fost înregistrat de către CDNVV următorul rezultat final:

Horia Păun – 170 de voturi Bogdan Rădulescu – 24 de

voturi

Revenit la prezidiu în calitate de preşedinte reales al FRB, domnul Horia Păun a mulţumit asistenţei pentru încredere şi suportul arătat prin vot, după care a fost continuată procedura de votare pentru cele două funcţii de vicepreşedinte FRB. Intrucât au fost înregistrate doar două candidaturi pentru cele două posturi, respectiv ale doamnei Alina Moanta, decan ANEFS, şi domnului Gheorghe Mureşan, singurul român care a evoluat în NBA, s-a apelat la vot deschis, conform Statutului.

In urma exprimării votului celor prezenţi în sala, CDNVV a anunţat următoarele:

Alina Moanta – 198 de voturi

Gheorghe Mureşan – 198 de

voturi.

Nu s-au înregistrat abţineri sau voturi împotrivă, Alina Moanta şi Gheorghe Mureşan fiind declaraţi vicepreşedinţii FRB cu unanimitate de voturi.

Tot la votul deschis s-a apelat şi pentru alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, în urma votului exprimat în sală fiind aleşi cu unanimitate domnii Bălan Viorel, Enăchescu Constantin şi Leon Marian, ultimul urmând să ocupe funcţia de preşedinte al respectivei comisii. Prin retragerea candidaturii domnului Radu Abramescu, s-a constatat că şi alegerea preşedintelui Comisiei de Apel poate fi realizată prin vot deschis, astfel că avocatul Florin-Norocel Petroşel a adunat 197 de voturi pentru şi un singur vot împotriva.

Nouă componentă a Biroului Federal al FRB

Respectându-se procedurile conform Statutului, în urma votului exprimat de reprezentanţii structurilor afiliate, doamna Adriana Pricop şi domnii Covaciu Florin, Nini Florin, Dan Dacian, Cristescu Mircea, Floca Horaţiu, Cătălin Tănase, Sere Şerban, Marinescu Marius şi Petre Branisteanu au fost aleşi ca membrii ai Biroului Federal (4 reprezentanţi ai structurilor de juniori, 4 reprezentanţi ai structurilor de seniori, 2 reprezentanţi din afară structurilor afiliate).

Comisia de Distribuire, Numărare şi Validare a voturilor, prezidată de domnul Ciprian Borcilă, a anunţat următoarele la votul pentru membrii Biroului Federal:

– au fost distribuite 198 de buletine de vot şi au fost exprimate 196 de voturi. Drept urmare, s-a înregistrat următorul rezultat:

– pentru 4 locuri în Biroul Federal (reprezentanţii structurilor de juniori) Aldea Mihai – 27 voturi

Alecu Cornel -16 voturi

Covaciu Florin – 84 voturi

Dacian Dan – 76 voturi

Dinu Radu – 22 voturi

Gîlcă Vasile – 75 voturi

Mihai Petruţ – 74 voturi

Nini Florin – 133 voturi

Tănase Cătălin – 75 voturi

Zoltan Şafăr Gingu Csaba – 71 voturi

Consemnându-se egalitate de voturi pentru al patrulea loc eligibil între domnii Gîlcă Vasile şi Tănase Cătălin, s-a intrat în turul al doilea, unde s-au înregistrat următoarele din 107 voturi exprimate: Gîlcă Vasile – 42 voturi Tănase Cătălin – 65 voturi

– pentru 4 locuri în Biroul Federal (reprezentanţii structurilor de seniori)

Barbu Dragoş – 94 voturi Cristescu Mircea – 131 voturi Floca Oliver Horaţiu – 118 voturi Pricop Adriana – 100 voturi Rusz Istvan Laszlo – 33 voturi Sere Şerban Traian – 146 voturi

– pentru 2 locuri în Biroul Federal (reprezentanţi din afară structurilor)

Branisteanu Petre – 119 voturi Marinescu Marius – 104 voturi Răducanu Sebastian – 79 voturi

Ţinând cont de prevederile Statutului FRB şi de rezultatele votului, validate şi confirmate de membrii CDNVV, au fost aleşi că membrii ai noului Birou Federal al FRB pentru perioada 2017-2021, următorii:

– Horia Păun – preşedinte FRB

– Alina Moanta – vicepreşedinte FRB

– Gheorghe Mureşan – vicepreşedinte FRB

– Covaciu Florin – membru BF Juniori

– Dacian Dan – membru BF Juniori

– Nini Florin – membru BF Juniori

– Tănase Cătălin – membru BF Juniori

– Cristescu Mircea – membru BF Seniori

– Floca Oliver Horaţiu – membru BF Seniori

– Pricop Adriana – membru BF Seniori

– Sere Şerban – membru BF Seniori

– Branisteanu Petre – membru BF Alte Structuri

– Marinescu Marius – membru BF Alte Structuri

Nu au existat obiecţii sau contestaţii faţă de rezultatul votului înregistrat la Adunarea Generală de Alegeri a FRB din dată de 05.05.2017.

La puţin timp după terminarea Adunării Generale de alegeri, a avut loc şedinţa noului Birou Federal. In cadrul acesteia, la propunerea preşedintelui FRB, domnul Dan Berceanu a fost reconfirmat cu unanimitate de voturi în funcţia de secretar general, iar domnul Claudiu Fometescu a fost validat cu unanimitate de voturi în funcţia de antrenor federal, ambii completând lista de 15 membrii ai noului Birou Federal al FRB. Sursă:frbaschet.ro