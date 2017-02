TÂRGOVIŞTEANUL COSMIN NEGOESCU A SEMNAT CU CSM REŞIŢA

Share This





















CSM Reşiţa a ajuns la un acord cu jucătorii Cosmin Negoescu şi Vlad Opriş, care sau antrenat în ultima perioadă sub comanda antrenorului Leontin Doană.

Preşedintele clubului a perfectat transferurile atacantului Cosmin Negoescu, venit de la Viitorul Caransebeş, şi fundaşului Vlad Opriş, împrumutat pentru o perioadă de şase luni, de la Juventus Bucureşti, cu primă opţiune pentru un transfer definitiv a clubului din Valea Domanului.

„Cu Negoescu am semnat un contract valabil un an şi jumătate. Opriş e jucătorul lui Juventus, deocamdată l-am luat sub formă de împrumut. Mâine sper să finalizăm şi cu Keita”, a declarat preşedintele CSM Reşiţa, Viorel Lolea pentru csm-resita.ro.

Miercuri, 8 februarie, CSM Reşiţa a disputat încă un meci amical, pe terenul sintetic al bazei „Mircea Chivu”, de la ora 11.30, cu colega de serie CSM Lugoj.