TÂRGOVIŞTEANUL ANDREI VLAD DISTRUS DE VORBELE LUI BECALI

Share This





















Helmuth Duckadam a dezvăluit că Andrei Vlad a avut parte de câteva momente sensibile după ce a auzit la TV cuvintele patronului, care l-a anunţat că nu mai face parte, cel puţin pe termen scurt, din planurile echipei. De altfel, FCSB a anunţat azi transferul lui Cristian Bălgrădean, jucptor care a fost prezentat oficial după ce Gigi Becali a cerut un nou portar pentru a-şi salva sezonului.

Helmuth Duckadam a dezvăluit că Andrei Vlad a avut parte de câteva momente sensibile după ce a auzit la TV cuvintele patronului, care l-a anunţat că nu mai face parte, cel puţin pe termen scurt, din planurile echipei. De altfel, FCSB a anunţat azi transferul lui Cristian Bălgrădean, jucptor care a fost prezentat oficial după ce Gigi Becali a cerut un nou portar pentru a-şi salva sezonului.

Soarta lui Andrei Vlad sa schimbat în doar trei zile. Evoluţia bună cu Lazio, de joi, la finalul căreia Vlad spunea că le mulţumeşte contestatrilor pentru critici, a fost ştearsă cu buretele şi înlocuită cu gafele din meciul cu CFR Cluj şi mai ales din meciul cu Dinamo, acolo unde e vinovat la ambele goluri ale „câinilor”.

Becali nu a mai putut suporta nesiguranţa arătată de portarul de 18 ani şi a acţionat. Totuşi, cuvintele şi decizia lui Becali nu au fost uşor de suportat de către tânărul portar: „Am înţeles că a fost destul de afectat după declaraţiile patronului. Am înţeles că a plâns. Aşa mi s-a spus, eu nu am fost acolo. Când echipa a jucat bine, Vlad a făcut partide bune. Dar să nu uităm că el are doar patru jocuri pentru FCSB. Sunt doar patru meciuri”, a declarat Helmuth Duckadam la DigiSport.

Becali a recunoscut că a făcut o mare greşeală cu cedarea lui Niţă, portar pe care-l regretă şi eroul de la Sevilla: „El e de doi ani cel mai bun portar al României, e normal să se simtă plecarea lui”, a adăugat oficialul

FCSB.