Târgovisteanul Adi Bogoi a salvat-o pe Pandurii Tg. Jiu pe teren GORJENII MAI POT RETROGRADA!

Rezultatele înregistrate în penultima etapă au stabilit şi cea de-a cincea echipă care va lua calea Ligii a 3-a. Cel puţin din punct de vedere sportiv. Deşi s-a salvat matematic de la retrogradare în urma victoriei de sâmbătă, scor 1-0 cu ASU Politehnica Timişoara, prin golul marcat de George Tudoran în minutul 21, Pandurii Târgu Jiu nu e sigură de prezenţa în eşalonul secund şi în sezonul viitor.

Clubul gorjean are de achitat, până pe data de 30 mai, la ora 24:00, aproximativ 80.000 de euro către foştii jucători Gordan Bunoza şi Nikola Vasiljevic, în caz contrar urmând să fie penalizat cu 9 puncte, ceea ce ar duce automat la retrogradare şi, implicit, la salvarea contracandidatei ACS Energeticianul.

Antrenorul echipei Pandurii e însă convins că oficialii clubului vor găsi soluţii. Se pare că aceştia s-ar fi înţeles deja cu Vasiljevic, pentru reeşalonarea datoriilor, însă nu şi cu Bunoza. „Suntem salvaţi matematic, din punct de vedere sportiv. Acum aşteptăm să se soluţioneze cazurile în privinţa datoriilor către cei doi jucători, până pe 30 mai. Sper că se vor găsi bani. Pentru un club aşa de mare, pentru un oraş şi un judeţ aşa de mare, nu sunt foarte mulţi bani!”, crede Bogoi, citat de liga2.prosport.ro.

Acesta a dat de înţeles că salvarea echipei de la retrogradare este un adevărat miracol şi că pare dispus să rămână şi sezonul viitor pe banca „pandurilor”, însă în anumite condiţii. „Aşteptăm să se termine campionatul şi apoi vom avea discuţii. Lucrurile trebuie puse la punct. Eu mai am contract pentru încă un sezon. Avem cea mai tânără echipă din eşalonul secund, iar majoritatea jucătorilor au făcut progrese individuale. Am stat cu emoţii spre sfârşitul campionatului, dar cred eu că este o realizare faptul că rămânem în Liga 2 în faţa unor echipe cu bugete mult mai mari”, a declarat Bogoi pentru liga2.prosport.ro.