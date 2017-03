Târgoviştean, victimă a cumpărăturilor online

Share This





















Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au fost sesizaţi despre comiterea unei înşelăciuni.În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că partea vătămată, un bărbat, de 34 de ani, din Târgovişte ar fi comandat de pe un site de publicitate o piesă vândută de un bărbat din Bârlad.La deschiderea coletului, acesta a constatat că nu a primit produs cumpărat.În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal, iar la finalizarea cercetărilor se va propune soluţie legală prin parchet.Poliţiştii vă recomandă să nu plătiţi în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute.Este indicat să folosiţi un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. Plătiţi produsele după ce v-aţi asigurat că aţi primit ceea ce aţi comandat.

Pentru a vă bucura pe deplin de bunurile cumpărate şi de o călătorie în siguranţă spre casă, Poliţia Română vă oferă câteva sfaturi:

La cumpărăturile în magazine:

Evitaţi să aveţi asupra dumneavoastră sume mari de bani, în numerar! Când achitaţi cumpărăturile, nu scoateţi toată suma de bani, ci numai necesarul plăţii contravalorii acestora! Atunci când efectuaţi plata cu cardul, tastaţi codul PIN cu discreţie, pentru a nu fi observat de cei din jur! Furturile din buzunare şi genţi se comit în special în locurile aglomerate. Dacă sunteţi împins în astfel de locuri, verificaţi-vă imediat buzunarul cu bani sau geanta, pentru a fi siguri că nu sunteţi victima unei înscenări a unui hoţ! La întoarcerea spre casă, evitaţi deplasarea prin zone puţin circulate sau întunecate! La cumpărăturile on-line: Nu furnizaţi codul numeric personal, seria şi numărul de buletin, de la paşaport sau permis de conducere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informaţii! Documentaţi-vă înainte de a participa la licitaţiile prin internet, cu privire la obligaţiile dumneavoastră în calitate de cumpărător, dar şi cu privire la obligaţiile vânzătorului. Toate acestea, înainte de a începe să licitaţi pentru un produs. Examinaţi feedback-ul vânzătorului oferit de alţi cumpărători. Dacă acesta are un istoric negativ de tranzacţionare, nu cumpăraţi de la el. Nu oferiţi niciodată informaţiile de pe card dacă site-ul nu foloşeste o conexiune securizată şi dacă reputaţia acestuia este îndoielnică. Verificaţi în browser numele site-ului prin intermediul căruia plătiţi, pentru a observa dacă nu cumva este diferit faţă de site-ul original. Accesaţi site-ul original direct şi nu prin link-uri primite prin e-mail. În trafic:

În condiţiile producerii unor fenomene ce pot afecta siguranţa circulaţiei rutiere (lapoviţă, ninsoare sau vânt puternic), Poliţia Română recomandă, atât conducătorilor de vehicule, cât şi pietonilor să manifeste maximă prudenţă în trafic şi să respecte regulile de circulaţie. Vă recomandăm să vă informaţi cu privire la condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi să vă echipaţi maşina corespunzător. Nu plecaţi la drum fără anvelope de iarnă! Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a face referire la vreo dată calendaristică.Nu consumaţi alcool şi nu conduceţi dacă simţiţi că sunteţi obosiţi! Evitaţi să vorbiţi la telefonul mobil în timp ce conduceţi maşina, dacă nu aveţi ataşat la acesta dispozitivul de tip „hands-free”. Dacă partea carosabilă este umedă ori acoperită cu polei sau zăpadă, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare, în astfel de condiţii, este mult mai mare. În condiţiile unui trafic aglomerat, precipitaţiile, sub formă de lapoviţă sau ninsoare, precum şi vântul puternic pot determina apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile. De asemenea, nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule. În situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza ploii/lapoviţei/ninsorii, folosirea luminilor de către toţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers. În aceste condiţii, poliţiştii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire să fie folosite şi pe timpul zilei, permanent, mai ales în condiţii de vreme nefavorabilă. De asemenea, curăţaţi în permanenţă farurile şi blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie – climatizare! Şi pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia, să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acesteia numai după ce sunt siguri că o pot face în condiţii de siguranţă.