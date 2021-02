Târgovişte: Responsabilităţile neonorate de Ministerul Educaţiei apasă serios pe bugetul municipalităţii

Alături de preşedintele Emil Boc şi alţi membri din conducerea Asociaţiei Municipiilor din România, primarul Târgoviştei, Cristian Stan a participat la o întâlnire cu ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu. Tema principală a vizat raporturile dintre administraţiile locale şi minister: „Împreună cu o parte din colegii mei din Comitetul Director al Asociaţiei Municipiilor din România am avut o discuţie de aproximativ două ore în care am abordat câteva subiecte importante. Un prim subiect abordat a fost reprezentat de bursele pentru elevi. În acest moment bursele sunt acordate exclusiv de către administraţiile publice locale, Ministerul Educaţiei nu contribuie cu niciun leu. Aproape patru milioane de lei a cheltuit municipalitatea târgovişteană anul trecut pe aceste burse. Reamintesc faptul că Municipiul Târgovişte acordă 3000 de burse în acest moment elevilor, în contextul în care la finalul anului trecut s-a stabilit un cuantum minim de 100 lei/ lună de elev.

Considerăm că Ministerul Educaţiei ar trebui să contribuie, măcar în parte, la susţinerea acestor cheltuieli care nu ţin nici de infrastructura educaţională, nici de patrimoniul unităţilor de învăţământ. Am primit o promisiune că în Legea bugetului de stat vor fi prevăzute 356 de milioane de lei la nivel naţional cu această destinaţie, burse pentru elevi. Aşteptăm concretizarea, sperăm să fie aşa pentru că ar fi un ajutor, în primul rând pentru copii, pentru cei mai buni dintre elevi, astfel încât performanţa să fie stimulată, în contextul unui an bugetar extraordinar de dificil”, a precizat primarul Cristian Stan.

Un subiect aprins a fost asigurarea cheltuielilor de funcţionare a unităţilor de învăţământ: „Pe zona de bunuri şi servicii, administraţiile locale fiind principale susţinătoare ale activităţii educaţionale, în proporţie de 90%, Ministerul Educaţiei plăteşte numai salariile personalului didactic şi auxiliar. În rest, tot ceea ce înseamnă infrastructură educaţională, inclusiv materiale didactice, este susţinută de către administraţia publică locală. A fost o discuţie destul de încinsă la acest subiect, în contextul în care, în cinci ani, pe zona de bunuri şi servicii costul standard a crescut cu numai 17%, ăştia sunt banii pe care îi dă Guvernul, repet, pentru bunuri şi servicii per elev, în vreme ce costul standard pe zona de salarii a crescut cu 70%, ceea ce reprezintă o diferenţă destul de mare. Am solicitat şi aici o creştere măcar la 50% pentru ca unităţile de învăţământ să poată să se susţină şi din aceste fonduri care ar veni de la Minister.”

Nu în ultimul rând a rămas în suspensie problema creşelor, care, potrivit legii, ar trebui preluate de minister: „Există în acest moment, în Legea Educaţiei Naţionale, o dispoziţie legală potrivit căreia începând cu anul şcolar 2021-2022 creşele ar trebui să fie preluate de către Ministerul Educaţiei, lucru ce ar reprezenta o degrevare a administraţiei publice locale de o sarcină financiară destul de importantă. Şi când spun importantă mă refer la faptul că, din cei aproximativ 8 milioane de lei, cheltuiţi în anul 2020 de către Primăria Târgovişte pe serviciul creşe, pentru cei aproape 500 de copii beneficiari, numai undeva la 4% au putut fi acoperiţi din cotele TVA. Deci este o sumă infimă, fără relevanţă din punct de vedere bugetar. La acest punct am primit un răspuns că va fi din nou amânat acest termen. Deci, nici în 2021 Legea Educaţiei Naţionale nu va fi respectată şi, în continuare, aceste cheltuieli vor fi susţinute de către primării.”