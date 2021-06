Târgovişte: Modernizarea transportului public local a intrat într-o nouă etapă

Modernizarea transportului public de călători din Târgovişte, cel mai mare proiect cu finanţare europeană accesat până acum de municipalitate, continuă cu o nouă etapă, anume construirea depoului, a staţiilor de capăt şi amenajarea staţiilor de traseu.

Amănunte a oferit Cristian Stan, primarul Municipiului Târgovişte, într-o conferinţă de presă susţinută în teren, pe amplasamentul viitorului depou, obiectiv a cărui construire a început pe un amplasament proprietate publică, situat în vecinătatea Complexului Turistic şi de Nataţie. Proiectul mai include construirea a trei staţii de capăt (una chiar la depou, una pe Bulevardul Unirii şi cea de a treia pe Şoseaua Găeşti), modernizarea staţiilor de traseu, realizare sistem de ticketing şi sistem de monitorizare. Mai sunt cuprinse reabilitarea pasajului peste calea ferată, de la Pavcom şi a coridoarelor principale de transport.

Pe această componentă, investiţia este de 57 de milioane de lei, circa o treieme din valoarea totală a proiectului de modernizare a transportului public local din municipiul Târgovişte, care se ridică la aproximativ 170 de milioane de lei. Până acum a fost finalizată prima etapă, care a constat în achiziţionarea a 28 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid aflate în circulaţie.

„Depoul va avea un spaţiu de garare pentru 40 de autobuze, plus, în faţă, staţia de capăt, cu peroanele şi facilităţile pentru călători, cu o parcare pentru autoturisme, cu tot ceea ce este necesar pentru a avea un transport public la standard europene.

Cât priveşte cele 28 de staţii din oraş, vor fi moderne, independente energetic. Undeva, la finalul acestui an – începutul anului viitor, sper să avem şi primele staţii amplasate în municipiul Târgovişte şi veţi vedea o schimbare absolut radicală pe ceea ce înseamnă transportul public în comun. Acest proiect are o valoare cumulată de aproximativ 170 de milioane de lei, bani europeni care intră în municipiul Târgovişte pe mai multe componente: achiziţie de autobuze, reabilitare străzi şi construirea infrastructurii specifice de transport public – depou, staţii, sistem de ticketing, plus un sistem de management al transportului public local de natură să eficientizeze acest proiect şi să permit administraţiei publice locale să controleze ceea ce se întâmplă în transportul public, câţi călători avem în autobuze, câţi aşteaptă în staţii, ce rute trebuie optimizate. Toate aceste facilităţi vor fi operaţionale treptat până la finalul anului viitor, când întreg sistemul va trebui să fie gata”, a precizat primarul Cristian Stan.