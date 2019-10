Târgovişte găzduieşte în weekend a VlI-a etapă a Campionatului Naţional de Off Road

Share This





















La sfârşitul acestei săptămâni, Târgovişte va fi pentru a Vl-a oară gazdă a unei etape a Campionatului Naţional de Off Road. Concursul va avea loc în perioada 31 Octombrie – 3 Noiembrie , când Clubul Off Road Bucureşti CORB 44 organizează cea de a Vll-a etapa din calendarul competiţional 2019, in partene-riat cu Primăria Municipiului Târgovişte, Instituţia Prefectului Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Regia Naţională Romsilva.

Echipa de organizare CORB44 promite şi pentru acest an trasee inedite care vor pune la încercare atât abilităţile de pilotaj cât şi pe cele de navigare, pentru toate clasele sportive Standard A, B şi C, Open, SSV, Extrem cât şi pentru cele două clase Promo şi Hobby. Fiecare zi de competiţie are, pentru toate clasele, diferenţiat ca dificultate, trasee între 60 şi 90 km lungime.

Este al şaselea an cand CORB 44 orga-nizeaza etape în Campionat iar anul acesta, clubul sportiv vine şi cu o surpriză pentru concurenţii ce nu au reuşit să îşi pună la punct maşinile pentru a participa în cadrul Campionatului. Se ofera astfel şansa de a parcurge traseele clasei Standard cot la cot cu echipajele deja consacrate ale acestui sport, dacă se înscriu la clasa Promo în cadrul CORB Adventure Days 2019 powered by FORD TRUCKS. Pentru a putea participa la această clasă, care nu punctează în cadrul Campionatului National, maşinile trebuie sa respecte specificatiile tehnice ale masinilor de la clasa Standard, dar NU trebuie să fie dotate cu rollcage sau rollbar.

Clasa Hobby este tratată şi în acest an ca o clasă pentru începători, antrenament pentru navigatori şi verificare a capacităţii fiecăruia de a participa, in echipa, la clasele superioare din cadrul Campionatului, oferind astfel ocazia concurenţilor de a se acomoda cu atmosfera unei etape şi cu viitorii adversari. Copiloţii vor avea ocazia să navigheze pe road book, dar ca masură de siguranţă li se va oferi şi track pentru confirmarea poziţiilor. Traseul va fi unul foarte apropiat ca nivel de dificultate de clasa Standard, în consecinţă vor putea intra în teren numai masini de teren cu tracţiune 4×4 şi anvelope cu profil minim AT.

În cadrul conferinţei de presă susţinute de Roxana Ciuhulescu, Silviu Buligioiu şi Cătălin Milea, toţi trei membri în staff-ul tehnic, au fost oferite şi alte amănunte cu privire la premierele etapei care începe joi, cu înscrierea concurenţilor , continuă vineri şi sâmbătă pe traseele atent alese, duminică dimineaţa fiind programată proba de trial. Până la această dată şi-au anunţat participarea 40 de echipaje, între care campionii de anul trecut dar şi două echipaje bine cotate din Bulgaria. Clasa „Hobby” a fost menţinută ca o clasă pepinieră, pentru a permite cât mai multor pasionaţi să practice acest sport, să se familiarizeze cu condiţiile de concurs. Parcul de maşini va fi instalat în zona „Class Park”, de unde se va pleca în coloană, vineri dimineaţa, spre zona de start din vecinătatea haldelor de zgură de la Şotân-ga. Concursul de trial va avea loc duminică , de la ora 9, în locaţia din anii trecuţi, fiind invitaţi toţi iubitorii sporturilor cu motor.