Târgovişte: Au fost deschise două noi centre de vaccinare

În Municipiul Târgovişte au fost înfiinţate şi sunt funcţionale din această săptămână încă două centre de vaccinare împotriva COVID-19. În cele două locaţii -Centrul de Zi „Arlechino” – lângă Piaţa Aurora, şi Centrul „Împreună vom reuşi” – la Piaţa Vlad Ţepeş, pot fi vaccinate 180 de persoane pe zi şi, potrivit primarului Cristian Stan, resursele pentru dotarea şi amenajarea celor două spaţii au fost asigurate de municipalitate.

„A început vaccinarea în cele două centre pe care administraţia locală târgovişteană le are. Avem 180 de persoane care vor fi vaccinate zilnic. Asigurăm paza, am plătit tot ce era de plătit pentru funcţionarea acestora, în speranţa, nu iluzorie, că ne vor fi decontaţi aceşti bani. Noi am asigurat tot, ca şi administraţie publică locală, în legătură cu vaccinurile. Centrele sunt operaţionale acum, iar întârzierea nu a fost din vina noastră, ci din cauza faptului că nu a funcţionat vestita platformă, din cauza bâlbâielilor pe ceea ce înseamnă atribuirea dozelor de vaccin, pentru că aici a fost toată problema”, a precizat primarul Cristian Stan.