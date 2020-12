Târgovişte: Au fost aprinse bradul şi decoraţiunile luminoase de Crăciun

Din pricina restricţiilor privind adunările publice, autorităţile locale nu au putut să organizeze un eveniment dedicat aprinderii bradului de Crăciun şi a iluminatului festiv. În consecinţă, în această seară, de faţă fiind cu mult mai puţini târgovişteni decât în alţi ani, primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a aprins zecile de mii de luminiţe şi ornamente care decorează oraşul în aşteptarea Sfintelor Sărbători. I-au fost alături preşedintele Consiliului Judeţean, Cornel Ştefan, vicepreşedintele Luciana Cristea, dpt. Carmen Holban, viceprimarii Monica Ilie şi Cătălin Rădulescu, administratorul public, Gabriel Boriga.

„Ca în fiecare an, am făcut o tradiţie ca pe 1 Decembrie să aprindem iluminatul festiv. Sigur, anul acesta este un an cu totul şi cu totul deosebit, dar nu am vrut să renunţăm la acest eveniment, mai ales că cei care se bucură cel mai mult sunt copiii. Urez tuturor târ-goviştenilor sărbători fericite şi cel mai important: să fie sănătoşi, iar anul viitor să nu mai fim cu măşti, să nu mai fim distanţaţi şi să putem să organizăm asemenea evenimente aşa cum ne dorim”, a transmis cu acest prilej primarul Cristian Stan.