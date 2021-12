TÂRGOVIȘTE AR PUTEA AVEA DOUĂ STADIOANE MODERNE

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a susținut, în fața Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării, proiectul de construire a unui stadion nou în Târgoviște.

Capacitatea stadionului, la care administrația județului va contribui cu peste 15.000.000 lei, este de 12.016 locuri. În proiect mai sunt prevăzute peste 400 de locuri de parcare, dar și spații comerciale așa cum există pe toate arenele sportive moderne.

„Noua construcție va fi un complex sportiv regional, având în vedere posibilitatea organizării unor multitudini de evenimente sportive, altele decât cele fotbalistice. Un aspect foarte important pe care l-am expus membrilor comisiei este acela că stadionului va avea și surse de energie alternativă”, a precizat Corneleiu Ștefan. Valoarea totală a stadionului este de aproape 250.000.000 de lei.

Pe de altă parte, Primăria Târgoviște este aproape de finalizarea reabilitării stadionului Eugen Popescu, pe care va evolua Chindia Târgoviște, aflată pentru al doilea an consecutiv în Liga I.

„Se lucrează în continuare la tribuna veche pe toate fronturile, atât la încăperile de sub tribună, cât și la exterior, dar și la tribuna metalică. Lucrările de reabilitare a tribunei existente sunt de o complexitate deosebită, presupunând refacerea tuturor stâlpilor de rezistență, a grinzilor, dar și intervenții substanțiale la fundații sau construirea de la zero a zidurilor de rezistență. Am constatat cu surprindere că cei mai mulți dintre stâlpii existenți anterior erau pur și simplu din cărămidă, fără armătură sau beton, situația fiind identică și în cazul zidurilor, chiar și a celor considerate «de rezistență»”, a precizast edilul Cristian Stan.