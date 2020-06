Tandemul liberal Aurelian Cotinescu -Sorin Ion, replici la „mesaje jignitoare” ale adversarilor politici

Share This





















Preşedintele PNL Târgovişte, Aurelian Cotinescu, în acelaşi timp candidatul validat pentru funcţia de primar al municipiului, şi Sorin lon, candidatul liberal la preşedinţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa, au dat o replică publică la ceea ce au catalogat drept „mesaje jignitoare”, venite din partea principalilor adversari politici:

„Primarul Municipiului Târgovişte, probabil terminând problemele de administraţie ale oraşului, s-a hotărât să se ocupe şi de PNL Târgovişte şi a hotărât să ne trimită „la lada de gunoi a politicii dâmboviţene.” Este o nouă exprimare nefericită a edilului nostru, într-un lung şir de exprimări nefericite, pe care le-a avut cu precădere în ultimii doi ani de zile. (…) Ne întrebăm, de ce această supărare? Suntem noi conectaţi la banii publici? Avem noi contracte cu primaria sau cu primăriile din judeţ? Am dat noi contracte care favorizează un anumit grup de prieteni? Contracte care acum scârţâie şi sunt anchetate de anumite structuri? Am încurajat noi corupţia, nepotismul în administraţia publică locală? Nu cred. Îi îndemn pe distinşii noştri opozanţi politici să revină la un dialog bazat pe bun simţ şi responsabilitate”, a spus preşedintele Aurelian Cotinescu. „M-am simţit jignit personal, a spus şi Sorin Ion, inspector şcolar general şi candidat PNL Dâmboviţa la preşedinţia consiliului judeţean. Unul pentru că ar trebui să mă duc la lada de gunoi a politicii dâmboviţene. Vă mărturisesc că nu intenţionez şi nu ne trimite un partid la lada de gunoi şi near trimite electoratul. Mă tem că va fi mare aglomeraţie pe acolo şi nu cred că vom ajunge prea curând. Al doilea lucru, am aflat că nu suntem pregătiţi sau că nu ne merităm anumite funcţii, pe care le dorim ocupate prin alegeri. Domnilor, la fiecare patru ani, concurăm pentru nişte scaune goale, nu în proprietatea cuiva!”