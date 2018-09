Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei, tabără dedicată elevilor din învăţământul profesional şi tehnic

Share This





















Ediţia a patra a Taberei Meseriaşilor din Ţara lui Andrei s-a desfăşurat în luna august la Bran, judeţul Braşov. Pe parcursul celor 4 săptămâni dedicate domeniilor studiate de elevi -mecanic, electric, turism şi alimentaţie, respectiv construcţii – 240 de viitori meseriaşi din judeţul Gorj au participat la ateliere de dezvoltare personală şi profesională. În plus, la finalul fiecărei serii au pregătit, sub coordonarea mentorilor, proiecte specifice domeniilor pentru care se pregătesc.

Între 2015 şi 2018, numărul total de absolvenţi ai Taberei Meseriaşilor a ajuns aproape la 1.000 de elevi – viitori electricieni, constructori, operatori sondă, operatori parc, mecanici, bucătari-ospătari, croitori şi frizeri din judeţele Gorj, Buzău, Argeş, Dâmboviţa, Bacău şi Prahova.

Anul acesta, viitorii meseriaşi au învăţat alături de trainerii de la Fundaţia Noi Orizonturi despre comunicare, lucru în echipă, spirit antreprenorial şi angajabili-tate, au susţinut simulări de interviuri de angajare. Atelierele de dezvoltare profesională au fost susţinute de mentori – profesionişti consacraţi din domeniile studiate de elevi, care i-au îndrumat în realizarea proiectelor finale, toate lucrate #DeMeserieNuDeMântuială.

„În fiecare an spun că aceasta a fost cea mai reuşită ediţie a Taberei Meseriaşilor, pentru ca anul următor să îmi dau seama că a ieşit şi mai bine! Iată că în 2018 am ajuns din nou la concluzia asta, impresionată de ce au reuşit să realizeze elevii din fiecare serie, la finalul unei săptămâni în care au primit informaţie, susţinere, responsabilităţi şi încredere. Proiectele de absolvire au fost gândite şi puse în practică anul acesta pentru comunitate, pentru oameni care într-o zi le-ar putea fi clienţi, angajatori… Iar toate proiectele demonstrează încă o dată că #sepoate. Se poate să lucrezi exemplar, nu de mântuială, se poate să fii cel mai bun în meseria ta, indiferent care e aceasta”, a declarat Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

Proiectele finale din 2018:

#BicicletaMeseriasa – seria mecanicilor: elevii meseriaşi au lucrat cu mentorul Gabi Onofrei, Preşedintele Asociaţiei Naţionale de Drift; au recondiţionat 35 de biciclete colectate în cadrul campaniei #BicicletaMeseriasa şi le-au donat unor elevi din centre de plasament, în cadrul unui eveniment găzduit de Coresi Shopping Resort Braşo

StudyMobil – seria mixtă, constructori şi electricieni: sub îndrumarea mentorilor -arhitecţii Ina German (Zest Collective) şi Zoran Popovici (Edukube) – elevii au construit un ansamblu modular de mobilier urban de interior dedicat studiului şi relaxării, amplasat în interiorul Coresi Shopping Resort din Braş

E-lectron – seria electricienilor: elevii meseriaşi au construit prima staţie smart de mobilitate electrică din Braşov, sub îndrumarea iniţiatorilor proiectului EFdeN, Claudiu Butacu şi Mihai Toader-Pasti. Staţia permite încărcarea dispozitivelor electrice de transport, fiind amplasată în parcarea Coresi Shopping Resort din Braşov şi poate fi folosită gratuit de către localnici şi turişt Cina de Meserie: În Familie – seria bucătarilor şi ospătarilor: Mentorii Chef Cezar Munteanu, alături de Nicoleta Pălăduţă (Hotel Kolping) şi Adrian Farcaş (Teleferic Grand Hotel), iau îndrumat pe elevi pentru a pregăti şi servi în cadrul proiectului final. La eveniment, pe lângă angajatori, au participat părinţi, prieteni sau apropiaţi ai elevilor, care s-au bucurat alături de ei de transformarea de care au avut parte în Tabără, de cunoştinţele de gastronomie şi ospitalitate dobândite şi puse deja în practică.

Pentru prima dată în Tabăra Meseriaşilor, profesorii participanţi au fost selectaţi în 2018 pe baza unor propuneri de proiecte pentru dezvoltarea învăţământului profesional. Proiectele au fost gândite să contribuie la îmbunătăţirea imaginii învăţământului profesional şi tehnic, să dezvolte infrastructura din şcolile profesionale şi tehnologice şi să-i apropie pe viitorii meseriaşi de piaţa muncii. Cadrele didactice au participat la ateliere de scriere şi management de proiect, au avut ocazia să îşi îmbunătăţească proiectele ca urmare a cursurilor din Tabără, iar la finalul lunii septembrie vor fi selectate iniţiativele care vor primi finanţare de până la 40.000 de euro.

Au fost selectaţi şi anul acesta 40 de elevi, care vor primi o bursă lunară de 500 lei din partea OMV Petrom pentru anul şcolar 2018-2019.

Partenerii ediţiei 2018 au fost: Coresi Shopping Resort, RHINO Safety; Pegas Smart Balance,Eisberg – Iubesc salatele, HABITAT ENERGY SRL, Philips Lighting România şi Restaurantul D.O.R.

Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei face parte din programul România Meseriaşă, program prin care OMV Petrom susţine învăţământul profesional şi tehnic din România.