Szilard Szasz. Hyperion Braşov: „Nivel european la Complexul de Nataţie din Târgovişte!”

Andrei Eneşi Szilard Szasz sunt foşti înotători de performanţă, multipli campioni naţionali de juniori, acum instructori de înot. Unul activează în Bucureşti, la Euro Swimming, iar celălalt la Hyperion Braşov, însă au ales un cantonament comun la Târgovişte. Vreme de 5 zile, 17 copii coordonaţi de tinerii instructori se pregătesc la Complexul Turistic de Nataţie. „Ne simţim excelent la Târgovişte, unde sunt condiţii bune de antrenament. Am ales această locaţie, pentru că Bazinul Olimpic arată foarte bine, aveţi terenuri de fotbal şi putem desfăşura aici şi alte activităţi pe lângă înotul propriuzis. Chiar dacă sunt după vacanţă, copiii s-au prezentat foarte bine în acest stagiu de pregătire. Târgoviştenii să fie mândri că au o bază atât de frumoasă şi să vină către înot. Cu siguranţă pot să facă şi performanţă cu asemenea condiţii”, vorbeşte deschis Andrei Ene.

„Când spui înot, spui sănătate!”

„Complexul Turistic de Nataţie este foarte bine dotat, copiii pot să practice aici şi alte sporturi în afara înotului. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am găsit la Târgovişte, Complexul e de nivel european şi recomand tuturor. Când spui înot, spui sănătate. Din păcate, oamenii nu înţeleg foarte bine un aspect. Cu cât îţi aduci copilul iarna la înot, cu atât devine mai sănătos şi mai puternic din punct de vedere imunitar. Circulaţia sanguină este mai bună, cutia toracică se dezvoltă foarte bine, plus căîi rupi pe copii de viaţa sedentară, de telefoane, tablete şi de alte lucruri care îi distrag într-un mod negativ. Târgoviştenii sunt foarte norocoşi să aibă un asemenea Complex sau un Bazin Olimpic foarte spaţios. Iar preţurile sunt mai mici decât în oraşul meu”, se exprimă şi Szilard Szasz, omul care conduce clubul Hyperion Braşov. Sursa: complexturisticnatatietargoviste.ro