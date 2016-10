Surpriza de la Târgovişte! Fotbalistele lui Mihai Tătăranu au obţinut o victorie de senzaţie în faţa fetelor de la Real Craiova

Share This





















Etapa a 4-a a Superligii Naţionale feminine de fotbal a programat duminică derby-ul dintre ASA Târgu Mureş şi Olimpia Cluj. ASA, care a câştigat ultimul titlu de campioană a României acum şapte ani (de atunci Olimpia domină Superliga Naţională), dar a cucerit Cupa României în vară, nu i-a putut face faţă liderului, care s-a impus la Târgu Mureş cu 5-1 (1-1)!

Astfel, Olimpia continuă să se afle pe prima poziţie a clasamentului, cu un bilanţ de invidiat: patru victorii în patru meciuri şi golaveraj 37-1!

„Am spus înaintea jocului că vom aborda meciul de la Târgu Mureş ca pe oricare altul şi aşa am făcut. Important era să ne facem jocul şi să nu ne accidentăm, doar se apropie meciul de baraj cu Portugalia! Rezultatul de la pauză, 1-1, e unul mincinos. Trebuia să fie 5-0! Am jucat foarte bine! A fost şi lume la meci, mulţi copii. Aceştia din urmă mi-au reamintit de copilărie, strigându-mă tot meciul «Borcan»! E bine că am învins”, a declarat, pentru www.frf.ro, Ioana Bortan, căpitanul echipei Olimpia Cluj şi om de bază în naţionala României.

În „Politehnică”, Fair Play Bucureşti, „lanterna roşie” a Superligii Naţionale, a dat o replică bună echipei Navobi Iaşi, „bronzul” ediţiei trecute de campionat. Navobi s-a impus însă cu 3-1. „Ne-am intrat greu în mână. Am şi ratat, dar cel mai important e că ne-am impus şi că rămânem neînvinse în acest debut de sezon”, a declarat Iulia Mera, căpitanul echipei din Iaşi.

Runda a patra a bifat şi prima surpriză a începutului de sezon. La Târgovişte, echipa locală, CSŞ, s-a impus cu 1-0 în faţa fetelor de la Real Craiova.

Iată rezultatele complete ale etapei a 4-a: Asociaţia „Fotbal Club Fair-Play” – Navobi Iaşi 1-3, Independenţa Baia Mare -CFR 1933 Timişoara 1-5, ASA 2013 Târgu Mureş – Olimpia Cluj 1-5, CSŞ Târgovişte – Clubul Sportiv Real Craiova 1-0, Vasas Femina Odorhei – Heniu Prundu Bârgăului 2-0.