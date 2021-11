Surprinși la volanul unor autovehicule sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe drumul comunal 50, în localitatea Văcărești, un bărbat de 40 de ani, din Bungetu, în timp ce conducea un autoturism aflándu-se sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezen-tánd o alcoolemie cu o valoare peste 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, un alt bărbat de 30 de ani, din județul Argeș, este cercetat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești după ce, pe parcursul serii trecute, ar fi condus un autoturism în afara localității Mătăsaru, în timp ce se afla sub influența alcoolului, acesta fiind implicat într-un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentánd o alcoolemie cu o valoare peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, în ambele situații, polițiștii

au întocmit dosare penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind efectuate cercetări sub coordonarea procurorului de caz.