Surprins la volanul unui autoturism, deşi consumase băuturi alcoolice

Share This





















Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au oprit în trafic, pentru control, un autoturism condus de un bărbat din localitatea Gheboaia.În urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie a cărei valoare s-a ridicat peste1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii îmbibaţiei alcoo-lice.Pe numele lui, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Fiţi responsabili în trafic! Consumul de alcool scade capacitatea de reacţie şi de manevrare a autovehiculului, dereglând răspunsul la stimulii optici şi auditivi. De asemenea, alcoolul scade concentrarea, atenţia, reflexele şi viteza de execuţie a mişcărilor.

Poliţia Română reaminteşte că în cazul depistării unui conducător auto aflat sub influenţa băuturilor alcoolice la volan, în funcţie de concentraţia de alcool, fapta se poate încadra astfel:

Contravenţie: când aparatul alcooltest afişează o valoare sub 0,4 mg alcool pur în aerul expirat. Se sancţionează cu amendă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Infracţiune: când aparatul alcooltest afişează o valoare de 0,4 mg alcool pur în aerul expirat sau mai mare. În acest caz este obligatorie recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar conducătorul auto este condus la o unitate sanitară şi i se întocmeşte dosar de cercetare penală. Fapta se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă. Mai mult, dacă şoferul va fi condamnat pentru comiterea acestei infracţiuni, permisul de conducere se anulează!

Atenţie şoferi! Refuzul de a vă supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat nu este o soluţie, întrucât legea prevede o sancţiune cu închisoarea de la 1 la 5 ani.