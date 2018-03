Super-performanţă DÂMBOVIŢEANCA PĂRĂLUŢĂ ESTE NOMINALIZATĂ PENTRU ECHIPA ANULUI DIN FOTBALUL FEMININ MONDIAL ÎN 2017

Share This





















Andreea Părăluţă, portarul echipei naţionale de fotbal feminin a României şi al lui Atletico Madrid, şi Laura Rus, atacantul naţionalei şi al clubului italian Sassuolo, au fost nominalizate pentru echipa anului 2017 în fotbalul feminin de către FIFPro, sindicatul fotbaliştilor profesionişti.

Părăluţă e nominalizată pentru al doilea an consecutiv pentru postul de portar alături de alte 4 jucătoare. Românca de 23 de ani se luptă pentru locul în „11”-le ideal cu Katarzyna Kiedrzynek (Paris Saint-Germain/Polonia), Hed-vig Lindahl (Chelsea/Suedia), Sandra Panos (FC Barcelona/Spania) şi Almuth Schult (VFL Wolfsburg/Germania).

„Este o performanţă uimitoare să mă aflu pe lista FifPro pentru al doilea an consecutiv. Sunt foarte mulţi portari buni în lume, iar eu în acest moment pot spune că mă număr printre aceştia! Sunt foarte mândră de această realizare”, a declarat Andreea pentru www.frf.ro

Atacantul echipei naţionale, Laura Rus, este pentru prima dată nominalizată pentru echipa anului. Transferată în această iarnă la clubul Sassuolo, din Seria A, Laura a evoluat sezonul trecut la formaţia cipriotă Apollon Ladies, alături de care a câştigat Cupa Ciprului. Românca are „adversare” din cadrul celor mai puternice campionate ale Europei. „Sincer, nu mă aşteptam să fiu nominalizată. Nu pot spune decât că sunt foarte mândră de această realizare, este o onoare să fiu între primele 55 de jucătoare ale lumii. La categoria mea sunt nominalizate jucătoare care evoluează la cluburi precum Barcelona, Paris Saint-Germain sau Manchester City, iar faptul că eu mă aflu printre ele demonstrează câte lucruri am făcut în ultimii ani datorită acestui sport”, a afirmat Laura pentru www.frf.ro.

Nominalizări atacanţi: Barbara Bonansea (Juventus/Italia), Deyna Catellanos (FSU/Venezuela),

Pernille Harder (VFL Wolfsburg/Germania), Ada Hegerberg (Olympique Lyon-nais/Norvegia), Jennifer Hermoso (PSG/Spania), Saman-tha Kerr (Perth Glory/Australia), Eugenie Le Sommer (Ol.Lyonnais/Franţa), Lieke Martens (FC Barcelona/Olanda), Alex Morgan (Orlando Pride/SUA), Laura Rus (Apollon FC/ România), Nadia Nadim (Manchester City/Danemarca), Ewa Pajor

(VFL Wolfsburg/Polonia),

Shanice van de Sanden (Lyonnais/Olanda), Jodie Taylor (Melbourne City/Anglia).

Echipa câştigătoare va fi anunţată pe 8 martie, de Ziua Femeii.