Suflu nou la Selaru: Într-un an dificil, dezvoltarea comunei continuă prin proiecte ambiţioase

Pentru Gheorghiţă Matei, acomodarea cu responsabilităţile de primar şi mai ales cu obligaţiile asumate faţă de cetăţeni şi comunitate a venit ca o continuare firească, după ce a activat timp de trei mandate ca viceprimar al comunei Şelaru. Bun cunoscător al problematicii administraţiei publice locale, mereu aproape de oameni, Gheorghiţă Matei şi-a început mandatul în forţă, chiar dacă, asemenea multor colegi, s-a confruntat din start cu constrângeri bugetare şi nici 2021- al doilea an de criză medicală şi economică, nu a început sub auspicii tocmai favorabile.

Cum la Şelaru proiectele de dezvoltare nu lipsesc, timpul petrecut în biroul primarului este limitat, acesta acoperind zilnic întreaga comună. Ca investiţii importante, a nominalizat în primul rând cele două grădiniţe, una mai frumoasă decât cealaltă! Dacă la Şelaru, grădiniţa este construită cu fonduri alocate prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în satul Fierbinţi investiţia este finanţată din fonduri europene nerambursabile, obţinute prin AFIR. Dorinţa cea mai mare a primarului Gheorghiţă Matei este ca cele două obiective să fie gata până în luna septembrie, astfel încât preşcolarii din comună să înceapă anul şcolar 2021-2022 în cele mai bune condiţii.

Un al doilea proiect important realizat cu bani europeni vizează modernizarea a şapte kilometri de drumuri comunale, cu termen de finalizare luna august. Pentru că tot am ajuns la infrastructura de drumuri, s-au executat şi încă sunt în curs lucrări majore de reabilitare pe DJ 503 şi DJ 611, se amenajează rigolele şi podeţele.

La Şelaru nu lipsesc nici proiectele pentru perioada următoare, dimpotrivă! A fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru viitoarea grădiniţă cu program normal din satul Glogoveanu, pentru care primarul Gheorghiţă Matei a găsit o oportunitate de finanţare prin Administraţia Fondului de Mediu. Şi-a propus să reabiliteze Căminul Cultural Fierbinţi, prin Compania Naţională de Investiţii şi tot printre priorităţi este proiectul de înfiinţare a unui sistem de supraveghere video în toată comuna. Consideră edilul că este un mijloc prin care va creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor, dar şi privitor la bunurile acestora. Nu în ultimul rând trebuie amintit proiectul de reabilitare-modernizare a Drumului Vicinal 121, pe o lungime de 1,2 kilometri, între Fierbinţi şi Ştefan cel Mare, Jud. Argeş, proiect care va fi realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa.